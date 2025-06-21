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Сім постраждалих, включно з поліцейськими: ворог ударив по Нікопольщині

Київ • УНН

 • 1226 перегляди

Ворог завдав ударів по Нікопольщині, внаслідок чого постраждало семеро людей, серед яких шестеро правоохоронців, які несли службу на автошляху поблизу місця влучання, та 63-річний чоловік. За даними фактами відкриті кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

Сім постраждалих, включно з поліцейськими: ворог ударив по Нікопольщині

Впродовж дня ворог завдав ударів по Нікопольщині, внаслідок чого постраждало семеро людей, серед яких поліцейські. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Нацполіції.

Деталі

Зазначається, що слідчі зафіксували пошкодження інфраструктури, приватних осель, господарських споруд, гаражу, сонячних панелей, автомобіля та автозаправної станції, яка була охоплена вогнем.

21 червня вранці окупанти спрямували FPV-дрон на одне із сіл Червоногригорівської громади - внаслідок вибуху постраждало шестеро правоохоронців, які несли службу на автошляху поблизу місця влучання. Після 13-ї години армія рф здійснила артобстріл Нікополя - осколкові поранення отримав 63-річний чоловік

- йдеться у повідомленні.

У Нацполіції додали, що за даними фактами відкриті кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

Нагадаємо

Днями російські війська атакували Дніпропетровщину дронами та артилерією. Постраждали п'ятеро людей, серед них 11-річний хлопчик, 59-річний чоловік у тяжкому стані.

Заяви росіян про вихід на кордон Дніпропетровської області є брехнею - ОСУВ "Хортиця"13.06.25, 17:30 • 2886 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ВійнаКримінал та НП
Національна поліція України
Дніпропетровська область
Україна
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