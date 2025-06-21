Сім постраждалих, включно з поліцейськими: ворог ударив по Нікопольщині

Впродовж дня ворог завдав ударів по Нікопольщині, внаслідок чого постраждало семеро людей, серед яких поліцейські. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Нацполіції.

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Зазначається, що слідчі зафіксували пошкодження інфраструктури, приватних осель, господарських споруд, гаражу, сонячних панелей, автомобіля та автозаправної станції, яка була охоплена вогнем.

21 червня вранці окупанти спрямували FPV-дрон на одне із сіл Червоногригорівської громади - внаслідок вибуху постраждало шестеро правоохоронців, які несли службу на автошляху поблизу місця влучання. Після 13-ї години армія рф здійснила артобстріл Нікополя - осколкові поранення отримав 63-річний чоловік - йдеться у повідомленні.

У Нацполіції додали, що за даними фактами відкриті кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

Нагадаємо

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