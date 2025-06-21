Семь пострадавших, включая полицейских: враг ударил по Никопольщине

В течение дня враг нанес удары по Никопольщине, в результате чего пострадали семь человек, среди которых полицейские. Об этом сообщает УНН <\\/b> со ссылкой на сообщение<\\/a> Нацполиции.

Детали

Отмечается, что следователи зафиксировали повреждения инфраструктуры, частных домов, хозяйственных построек, гаража, солнечных панелей, автомобиля и автозаправочной станции, которая была охвачена огнем.

21 июня утром оккупанты направили FPV-дрон на одно из сел Красногригоровской общины - в результате взрыва пострадали шесть правоохранителей, которые несли службу на автодороге вблизи места попадания. После 13 часов армия рф совершила артобстрел Никополя - осколочные ранения получил 63-летний мужчина - говорится в сообщении.

В Нацполиции добавили, что по данным фактам открыты уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления).

Напомним

На днях российские войска атаковали<\\/a> Днепропетровщину дронами и артиллерией. Пострадали пять человек, среди них 11-летний мальчик, 59-летний мужчина в тяжелом состоянии.

Заявления россиян о выходе на границу Днепропетровской области являются ложью - ОСГВ "Хортица"