Дитину поранено через атаку рф на Дніпропетровщину

У Дніпропетровській області внаслідок ранкової атаки російських військ постраждали п'ятеро людей, у тому числі 11-річна дитина, повідомив у четвер голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

Серед п'яти постраждалих через ранкові атаки на Нікопольщину – 11-річний хлопчик. Він у лікарні, як і ще троє дорослих - написав Лисак.

З його слів, один поранений, 59-річний чоловік, "тяжкий". Решта ушпиталених - у стані середньої тяжкості. Один постраждалий буде оговтуватися амбулаторно.

Як повідомив Лисак, від вечора агресор продовжував бити по Нікопольщині дронами та артилерією. Поцілив по самому Нікополю, Мирівській і Марганецькій громадах.

Попередньо, постраждали п'ятеро людей. Вогнем знищена автівка. Понівечені приватний будинок та інфраструктура, побита й будівля, що не експлуатувалася.

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