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Дитину поранено через атаку рф на Дніпропетровщину

Київ • УНН

 • 144 перегляди

Російські війська атакували Дніпропетровщину дронами та артилерією. П постраждали п'ятеро людей, серед них 11-річний хлопчик та 59-річний чоловік у важкому стані.

Дитину поранено через атаку рф на Дніпропетровщину

У Дніпропетровській області внаслідок ранкової атаки російських військ постраждали п'ятеро людей, у тому числі 11-річна дитина, повідомив у четвер голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

Серед п'яти постраждалих через ранкові атаки на Нікопольщину – 11-річний хлопчик. Він у лікарні, як і ще троє дорослих

- написав Лисак.

З його слів, один поранений, 59-річний чоловік, "тяжкий". Решта ушпиталених - у стані середньої тяжкості. Один постраждалий буде оговтуватися амбулаторно.

Як повідомив Лисак, від вечора агресор продовжував бити по Нікопольщині дронами та артилерією. Поцілив по самому Нікополю, Мирівській і Марганецькій громадах.

Попередньо, постраждали п'ятеро людей. Вогнем знищена автівка. Понівечені приватний будинок та інфраструктура, побита й будівля, що не експлуатувалася.

Самарівський район російська армія атакувала БпЛА. Сталася пожежа.

Уночі сили ППО знищили над Дніпропетровщиною 3 ворожі безпілотники.

Над Україною знешкодили 88 із 104 російських дронів19.06.25, 08:37 • 494 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаКиївщина
Дніпропетровська область
Tesla
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