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Ребёнок ранен в результате атаки РФ на Днепропетровщину

Киев • УНН

 • 82 просмотра

Российские войска атаковали Днепропетровщину дронами и артиллерией. Пострадали пятеро человек, среди них 11-летний мальчик и 59-летний мужчина в тяжелом состоянии.

Ребёнок ранен в результате атаки РФ на Днепропетровщину

В Днепропетровской области в результате утренней атаки российских войск пострадали пятеро человек, в том числе 11-летний ребенок, сообщил в четверг глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

Среди пяти пострадавших из-за утренних атак на Никопольщину – 11-летний мальчик. Он в больнице, как и еще трое взрослых

- написал Лысак.

По его словам, один раненый, 59-летний мужчина, "тяжелый". Остальные госпитализированные – в состоянии средней тяжести. Один пострадавший будет лечиться амбулаторно.

Как сообщил Лысак, с вечера агрессор продолжал бить по Никопольщине дронами и артиллерией. Попал по самому Никополю, Мировской и Марганецкой громадам.

Предварительно, пострадали пятеро человек. Огнем уничтожен автомобиль. Повреждены частный дом и инфраструктура, побито и неэксплуатируемое здание.

Самаровский район российская армия атаковала БпЛА. Произошел пожар.

Ночью силы ПВО уничтожили над Днепропетровщиной 3 вражеских беспилотника.

Над Украиной обезвредили 88 из 104 российских дронов19.06.25, 08:37 • 432 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаКиевская область
Днепропетровская область
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