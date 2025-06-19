Ребёнок ранен в результате атаки РФ на Днепропетровщину

В Днепропетровской области в результате утренней атаки российских войск пострадали пятеро человек, в том числе 11-летний ребенок, сообщил в четверг глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

Среди пяти пострадавших из-за утренних атак на Никопольщину – 11-летний мальчик. Он в больнице, как и еще трое взрослых - написал Лысак.

По его словам, один раненый, 59-летний мужчина, "тяжелый". Остальные госпитализированные – в состоянии средней тяжести. Один пострадавший будет лечиться амбулаторно.

Как сообщил Лысак, с вечера агрессор продолжал бить по Никопольщине дронами и артиллерией. Попал по самому Никополю, Мировской и Марганецкой громадам.

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