Ребёнок ранен в результате атаки РФ на Днепропетровщину
Киев • УНН
Российские войска атаковали Днепропетровщину дронами и артиллерией. Пострадали пятеро человек, среди них 11-летний мальчик и 59-летний мужчина в тяжелом состоянии.
В Днепропетровской области в результате утренней атаки российских войск пострадали пятеро человек, в том числе 11-летний ребенок, сообщил в четверг глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
Среди пяти пострадавших из-за утренних атак на Никопольщину – 11-летний мальчик. Он в больнице, как и еще трое взрослых
По его словам, один раненый, 59-летний мужчина, "тяжелый". Остальные госпитализированные – в состоянии средней тяжести. Один пострадавший будет лечиться амбулаторно.
Как сообщил Лысак, с вечера агрессор продолжал бить по Никопольщине дронами и артиллерией. Попал по самому Никополю, Мировской и Марганецкой громадам.
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