Над Украиной обезвредили 88 из 104 российских дронов

россия ночью выпустила по Украине 104 беспилотника, 88 из них обезврежены, в том числе 40 - сбиты, но есть попадания в 6 местах, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 19 июня враг атаковал 104-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям: Миллерово, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск - рф, Чауда - ВОТ Крыма.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08.30 противовоздушной обороной обезврежено 88 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке, юге и в центре страны. 40 - сбито огневыми средствами поражения, 48 - локационно утеряны/подавлены РЭБ - сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 6 локациях", - говорится в сообщении.

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