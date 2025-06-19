Над Україною знешкодили 88 із 104 російських дронів

росія вночі випустила по Україні 104 безпілотники, 88 з них знешкоджено, у тому числі 40 - збито, але є влучання у 6 місцях, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 19 червня ворог атакував 104-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ - рф, Чауда - ТОТ Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08.30 протиповітряною обороною знешкоджено 88 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході, півдні та в центрі країни. 40 - збито вогневими засобами ураження, 48 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 6 локаціях", - ідеться у повідомленні.

Понад чверть боїв - на Покровському напрямку: карта від Генштабу