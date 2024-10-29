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Сійярто виступить на Мінській конференції з "євроазійської безпеки"

Київ • УНН

 • 18589 перегляди

Петер Сійярто візьме участь у Мінській конференції з євразійської безпеки разом з представниками рф та Сирії. Зустріч позиціонується як альтернатива Мюнхенській конференції з безпеки.

Сійярто виступить на Мінській конференції з "євроазійської безпеки"

Цього тижня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто візьме участь у Мінській конференції з питань євразійської безпеки в білорусі. Про це пише Politico, передає УНН.

Деталі

Соратник Орбана 31 жовтня долучиться до своїх "колег" з рф та Сирії, тобто до сергія лаврова і Бассама Саббахи. Politico стверджує, що зустріч у мінську нібито варто розглядати як "конкурентну подію Мюнхенській конференції з безпеки".

За словами речника МЗС білорусі, конференція це можливість обговорити й окреслити перспективні контури майбутньої євразійської безпеки, майбутньої безпеки регіону.

У конференції також візьмуть участь генсеки московських міжнародних організацій, таких як ОДКБ і Співдружність Незалежних Держав.

Доповнення

У Politico підкреслюють, що близькість міністра закордонних справ Угорщини до рф та білорусі не викликає подиву, оскільки Сійярто регулярно відвідує москву, санкт-петербург і мінськ.

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Зокрема востаннє він був в росії у жовтні та виступав на петербурзькому форумі, організованому російським державним енергетичним гігантом "Газпромом"

Нагадаємо

Очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що включення росіян та білорусів у програму "національна карта" не становить ризику для Шенгенської зони.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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