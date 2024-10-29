Сійярто виступить на Мінській конференції з "євроазійської безпеки"
Київ • УНН
Петер Сійярто візьме участь у Мінській конференції з євразійської безпеки разом з представниками рф та Сирії. Зустріч позиціонується як альтернатива Мюнхенській конференції з безпеки.
Цього тижня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто візьме участь у Мінській конференції з питань євразійської безпеки в білорусі. Про це пише Politico, передає УНН.
Деталі
Соратник Орбана 31 жовтня долучиться до своїх "колег" з рф та Сирії, тобто до сергія лаврова і Бассама Саббахи. Politico стверджує, що зустріч у мінську нібито варто розглядати як "конкурентну подію Мюнхенській конференції з безпеки".
За словами речника МЗС білорусі, конференція це можливість обговорити й окреслити перспективні контури майбутньої євразійської безпеки, майбутньої безпеки регіону.
У конференції також візьмуть участь генсеки московських міжнародних організацій, таких як ОДКБ і Співдружність Незалежних Держав.
Доповнення
У Politico підкреслюють, що близькість міністра закордонних справ Угорщини до рф та білорусі не викликає подиву, оскільки Сійярто регулярно відвідує москву, санкт-петербург і мінськ.
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Зокрема востаннє він був в росії у жовтні та виступав на петербурзькому форумі, організованому російським державним енергетичним гігантом "Газпромом"
Нагадаємо
Очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що включення росіян та білорусів у програму "національна карта" не становить ризику для Шенгенської зони.