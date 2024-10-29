Сийярто выступит на Минской конференции по "евроазиатской безопасности"
Киев • УНН
Петер Сийярто примет участие в Минской конференции по евразийской безопасности вместе с представителями рф и Сирии. Встреча позиционируется как альтернатива Мюнхенской конференции по безопасности.
На этой неделе министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто примет участие в Минской конференции по вопросам евразийской безопасности в беларуси. Об этом пишет Politico, передает УНН.
Детали
Соратник Орбана 31 октября присоединится к своим "коллегам" из рф и сирии, то есть к сергею лаврову и Бассаму Саббахе. Politico утверждает, что встречу в минске якобы стоит рассматривать как "конкурентное событие Мюнхенской конференции по безопасности".
По словам представителя МИД беларуси, конференция это возможность обсудить и очертить перспективные контуры будущей евразийской безопасности, будущей безопасности региона.
В конференции также примут участие генсеки московских международных организаций, таких как ОДКБ и Содружество Независимых Государств.
Дополнение
В Politico подчеркивают, что близость министра иностранных дел Венгрии к рф и Беларуси не вызывает удивления, поскольку Сийярто регулярно посещает москву, санкт-петербург и минск.
В частности последний раз он был в россии в октябре и выступал на петербургском форуме, организованном российским государственным энергетическим гигантом "Газпромом"
Напомним,
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что включение россиян и белорусов в программу "национальная карта" не представляет риска для Шенгенской зоны.