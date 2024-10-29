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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сийярто выступит на Минской конференции по "евроазиатской безопасности"

Сийярто выступит на Минской конференции по "евроазиатской безопасности"

Киев  •  УНН

18:32 • 2650 просмотра

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Петер Сийярто примет участие в Минской конференции по евразийской безопасности вместе с представителями рф и Сирии. Встреча позиционируется как альтернатива Мюнхенской конференции по безопасности.

На этой неделе министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто примет участие в Минской конференции по вопросам евразийской безопасности в беларуси. Об этом пишет Politico, передает УНН.

Детали

Соратник Орбана 31 октября присоединится к своим "коллегам" из рф и сирии, то есть к сергею лаврову и Бассаму Саббахе. Politico утверждает, что встречу в минске якобы стоит рассматривать как "конкурентное событие Мюнхенской конференции по безопасности".

По словам представителя МИД беларуси, конференция это возможность обсудить и очертить перспективные контуры будущей евразийской безопасности, будущей безопасности региона.

В конференции также примут участие генсеки московских международных организаций, таких как ОДКБ и Содружество Независимых Государств.

Дополнение

В Politico подчеркивают, что близость министра иностранных дел Венгрии к рф и Беларуси не вызывает удивления, поскольку Сийярто регулярно посещает москву, санкт-петербург и минск.

В частности последний раз он был в россии в октябре и выступал на петербургском форуме, организованном российским государственным энергетическим гигантом "Газпромом"

Напомним,

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что включение россиян и белорусов в программу "национальная карта" не представляет риска для Шенгенской зоны.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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