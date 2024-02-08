Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з путіним: про що говорили

Глава Китаю Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з президентом росії володимиром путіним, повідомляє China News Service, пише УНН.

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"У другій половині дня 8 лютого, коли наближався китайський Новий рік за місячним календарем, президент Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з президентом росії володимиром путіним", - ідеться у повідомленні.

Як вказано, "Сі Цзіньпін відзначив, що між нами стало доброю традицією наприкінці та на початку року обмінюватися вітаннями, підбивати підсумки розвитку двосторонніх відносин і разом дивитися в майбутнє". "Минулого року ми двічі зустрічалися і досягли багатьох важливих консенсусів. (...) Цього року відзначається 75-річчя встановлення дипломатичних відносин між Китаєм і росією. Озираючись на пройдений шлях, ми разом пережили багато випробувань і страждань. Дивлячись у майбутнє, китайсько-російські відносини стикаються з новими можливостями розвитку. Китай готовий працювати з росією, щоб продовжувати підтримувати дух взаємодопомоги та дружби з покоління в покоління, а також працювати разом, щоб написати нову главу у китайсько-російських відносинах", - ідеться у повідомленні про підсумки сказаного Сі.

Також зазначається, що Сі Цзіньпін підкреслив, що "обидві сторони повинні активізувати стратегічну координацію, захищати відповідний національний суверенітет, безпеку та інтереси розвитку, а також рішуче протидіяти втручанню у внутрішні справи зовнішніх сил". Як вказано у підсумках переговорів, було сказано, що "обидві сторони повинні культивувати новий імпульс для співпраці між двома країнами, підтримувати стабільність промислових і постачальницьких ланцюжків" та ін. І що "обидві сторони повинні підтримати Казахстан у проведенні цьогорічного саміту Шанхайської організації співробітництва, зміцнити єдність і взаємну довіру, захищати регіональну безпеку і стабільність і спільні інтереси країн регіону".

путін, як вказано, зазначив, що "спільними зусиллями обох сторін російсько-китайські відносини вийшли на безпрецедентно високий рівень. Торік російсько-китайське співробітництво в різних сферах дало плідні результати. Я з нетерпінням чекаю продовження підтримувати тісні контакти з президентом Сі Цзіньпіном і вести наше двостороннє співробітництво для досягнення нового прогресу в різних сферах".

Як повідомляється, глави двох держав "також провели поглиблений обмін думками щодо актуальних міжнародних та регіональних проблем". "Глави двох держав домовилися продовжувати підтримувати тісні контакти в новому році та поглиблено обговорити китайсько-російські відносини та стратегічні питання, що становлять спільний інтерес", - сказано у повідомленні.

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