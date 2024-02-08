Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з путіним: про що говорили

ukenru
19:41 • 39468 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 91105 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 113291 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 115357 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 230039 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 155946 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 146545 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 132681 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121697 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112856 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1 м/с
78 %
749 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Стефанішина задекларувала понад мільйон гривень зарплати та 220 тисяч гривень аліментів 

Стефанішина задекларувала понад мільйон гривень зарплати та 220 тисяч гривень аліментів 

29 березня, 15:27 • 44720 перегляди
Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

29 березня, 15:42 • 52926 перегляди
Вбивство Діани Хріненко: обвинуваченого засуджено до довічного ув'язнення

Вбивство Діани Хріненко: обвинуваченого засуджено до довічного ув'язнення

29 березня, 16:00 • 46310 перегляди
На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

29 березня, 16:52 • 47775 перегляди
Сирський заявив, що з початку року противник втратив майже 10 тисяч одиниць техніки

Сирський заявив, що з початку року противник втратив майже 10 тисяч одиниць техніки

29 березня, 17:32 • 42581 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 230039 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 384892 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 440209 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448596 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 358042 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 113291 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130383 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124582 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98460 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107721 перегляди
Актуальне
Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з путіним: про що говорили

Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з путіним: про що говорили

Київ • УНН

 • 23176 перегляди

Глава Китаю Сі Цзіньпін і путін обговорили зміцнення двосторонніх зв'язків і співпраці під час телефонної розмови напередодні китайського Нового року за місячним календарем.

Глава Китаю Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з президентом росії володимиром путіним, повідомляє China News Service, пише УНН.

Деталі

"У другій половині дня 8 лютого, коли наближався китайський Новий рік за місячним календарем, президент Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з президентом росії володимиром путіним", - ідеться у повідомленні.

Як вказано, "Сі Цзіньпін відзначив, що між нами стало доброю традицією наприкінці та на початку року обмінюватися вітаннями, підбивати підсумки розвитку двосторонніх відносин і разом дивитися в майбутнє". "Минулого року ми двічі зустрічалися і досягли багатьох важливих консенсусів. (...) Цього року відзначається 75-річчя встановлення дипломатичних відносин між Китаєм і росією. Озираючись на пройдений шлях, ми разом пережили багато випробувань і страждань. Дивлячись у майбутнє, китайсько-російські відносини стикаються з новими можливостями розвитку. Китай готовий працювати з росією, щоб продовжувати підтримувати дух взаємодопомоги та дружби з покоління в покоління, а також працювати разом, щоб написати нову главу у китайсько-російських відносинах", - ідеться у повідомленні про підсумки сказаного Сі.

Також зазначається, що Сі Цзіньпін підкреслив, що "обидві сторони повинні активізувати стратегічну координацію, захищати відповідний національний суверенітет, безпеку та інтереси розвитку, а також рішуче протидіяти втручанню у внутрішні справи зовнішніх сил". Як вказано у підсумках переговорів, було сказано, що "обидві сторони повинні культивувати новий імпульс для співпраці між двома країнами, підтримувати стабільність промислових і постачальницьких ланцюжків" та ін. І що "обидві сторони повинні підтримати Казахстан у проведенні цьогорічного саміту Шанхайської організації співробітництва, зміцнити єдність і взаємну довіру, захищати регіональну безпеку і стабільність і спільні інтереси країн регіону". 

путін, як вказано, зазначив, що "спільними зусиллями обох сторін російсько-китайські відносини вийшли на безпрецедентно високий рівень. Торік російсько-китайське співробітництво в різних сферах дало плідні результати. Я з нетерпінням чекаю продовження підтримувати тісні контакти з президентом Сі Цзіньпіном і вести наше двостороннє співробітництво для досягнення нового прогресу в різних сферах".

Як повідомляється, глави двох держав "також провели поглиблений обмін думками щодо актуальних міжнародних та регіональних проблем". "Глави двох держав домовилися продовжувати підтримувати тісні контакти в новому році та поглиблено обговорити китайсько-російські відносини та стратегічні питання, що становлять спільний інтерес", - сказано у повідомленні.

Позиція Китаю щодо "української кризи" послідовна та ясна, ми відіграли конструктивну роль - МЗС КНР08.02.24, 12:44 • 32102 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини Світу
si-tszinpinСі Цзіньпін
kytaiКитай
kazakhstanКазахстан
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,799.90
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,828.23