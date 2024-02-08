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Си Цзиньпин провел телефонный разговор с путиным: о чем говорили

Си Цзиньпин провел телефонный разговор с путиным: о чем говорили

Киев  •  УНН

08 февраль 2024, 11:00  •  11546 просмотра

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Глава Китая Си Цзиньпин и путин обсудили укрепление двусторонних связей и сотрудничества во время телефонного разговора накануне китайского Нового года по лунному календарю.

Глава Китая Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом россии владимиром путиным, сообщает China News Service, пишет УНН.

Детали

"Во второй половине дня 8 февраля, когда приближался китайский Новый год по лунному календарю, президент Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом россии владимиром путиным", - говорится в сообщении.

Как указано, "Си Цзиньпин отметил, что между нами стало доброй традицией в конце и в начале года обмениваться приветствиями, подводить итоги развития двусторонних отношений и вместе смотреть в будущее". "В прошлом году мы дважды встречались и достигли многих важных консенсусов. (...) В этом году отмечается 75-летие установления дипломатических отношений между Китаем и россией. Оглядываясь на пройденный путь, мы вместе пережили много испытаний и страданий. Глядя в будущее, китайско-российские отношения сталкиваются с новыми возможностями развития. Китай готов работать с россией, чтобы продолжать поддерживать дух взаимопомощи и дружбы из поколения в поколение, а также работать вместе, чтобы написать новую главу в китайско-российских отношениях", - говорится в сообщении об итогах сказанного Си.

Также отмечается, что Си Цзиньпин подчеркнул, что "обе стороны должны активизировать стратегическую координацию, защищать соответствующий национальный суверенитет, безопасность и интересы развития, а также решительно противодействовать вмешательству во внутренние дела внешних сил". Как указано в итогах переговоров, было сказано, что "обе стороны должны культивировать новый импульс для сотрудничества между двумя странами, поддерживать стабильность промышленных и снабженческих цепочек" и др. И что "обе стороны должны поддержать Казахстан в проведении нынешнего саммита Шанхайской организации сотрудничества, укрепить единство и взаимное доверие, защищать региональную безопасность и стабильность и общие интересы стран региона". 

путин, как указано, отметил, что "совместными усилиями обеих сторон российско-китайские отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень. В прошлом году российско-китайское сотрудничество в различных сферах дало плодотворные результаты. Я с нетерпением жду продолжения поддерживать тесные контакты с президентом Си Цзиньпином и вести наше двустороннее сотрудничество для достижения нового прогресса в различных сферах".

Как сообщается, главы двух государств "также провели углубленный обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам". "Главы двух государств договорились продолжать поддерживать тесные контакты в новом году и углубленно обсудить китайско-российские отношения и стратегические вопросы, представляющие общий интерес", - сказано в сообщении.

Позиция Китая по "украинскому кризису" последовательна и ясна, мы сыграли конструктивную роль - МИД КНР08 февраль 2024, 10:44 • 22320 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости Мира
si-tszinpinСи Цзиньпин
kitaiКитай
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Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з путіним: про що говорили
Xi Jinping had a phone conversation with Putin: what they talked about
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Си Цзиньпин провел телефонный разговор с путиным: о чем говорили

Глава Китая Си Цзиньпин и путин обсудили укрепление двусторонних связей и сотрудничества во время телефонного разговора накануне китайского Нового года по лунному календарю.

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