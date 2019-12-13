Швейцарія ще на рік продовжила замороження активів Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Швейцарія на рік продовжила замороження активів експрезидента України Віктора Януковича та осіб, з ним пов’язаних. Про це повідомили у пресслужбі швейцарського посольства у Києві, передає УНН.
"Сьогодні Федеральна рада Швейцарії продовжила на один рік превентивне заморожування активів екс-президента України Віктора Януковича та його оточення (близько 70 млн швейцарських франків). Метою цього рішення є підтримка судової співпраці між Швейцарією та Україною", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у 2014 році Швейцарія заморозила активи експрезидента у сумі 70 мільйонів швейцарських франків (тоді - понад 69 млн доларів).
Додамо, ЄС також вводить різні види обмежувальних заходів щодо осіб, відповідальних за привласнення українських державних коштів, та щодо Росії. Зокрема, санкції проти РФ вводяться з березня 2014 року у відповідь на незаконну анексію Криму і навмисну дестабілізацію України. Окрім персональних санкцій діють ще економічні санкції, націлені на певні сектори економіки РФ. Також діють введені ЄС обмеження на економічні відносини з анексованим РФ Кримом та Севастополем.
Окрім того, у березні 2014 року Рада ЄС вирішила заморозити активи осіб, відповідальних за привласнення українських державних коштів.
Сьогодні Федеральна рада Швейцарії продовжила на один рік превентивне заморожування активів екс-президента України Віктора Януковича та його оточення (бл. CHF 70 млн). Метою цього рішення є підтримка судової співпраці між Швейцарією та Україною— Swiss Embassy Kyiv (@SwissUA) 13 декабря 2019 г.