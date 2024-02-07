Швейцарія попросила Китаї долучитись до мирного саміту щодо війни в України
Київ • УНН
Швейцарія запросила Китай взяти участь у мирній конференції щодо війни в Україні, і Китай відповів, що взяв запрошення до уваги.
Швейцарія заявила, що звернулася до Китаю з проханням взяти участь у мирній конференції щодо війни в Україні. В Китаї ж "взяли до уваги запрошення", пише Bloomberg, інформує УНН.
Деталі
Як повідомляється, міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що попросив Китай взяти участь у саміті щодо війни в Україні під час зустрічі в середу з міністром закордонних справ Ван Ї.
Кассіс сказав, що Ван "взяв до уваги запрошення" і чекає відповіді через кілька днів.
"Китай має дуже міцні відносини з росією, але все ще готовий зробити свій внесок у припинення цієї війни", — сказав Кассіс на брифінгу для преси в Пекіні.
Доповнення
Представники від Китаю пропустили зустріч радників з національної безпеки на Мальті у 2023 році, коли офіційні особи з понад 55 країн обговорювали українську Формулу миру. Однак, Китай направив делегацію в Саудівську Аравію в серпні на мирні переговори щодо України.
Голова МЗС Швейцарії сподівається, що Китай може "допомогти" в мирних переговорах по Україні07.02.24, 12:00 • 32834 перегляди