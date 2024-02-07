Швейцария попросила Китай присоединиться к мирному саммиту по войне в Украине

Швейцария заявила, что обратилась к Китаю с просьбой принять участие в мирной конференции по войне в Украине. В Китае же "приняли во внимание приглашение", пишет Bloomberg, информирует УНН.

Детали

Как сообщается, министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что попросил Китай принять участие в саммите по войне в Украине во время встречи в среду с министром иностранных дел Ван И.

Кассис сказал, что Ван "принял во внимание приглашение" и ждет ответа через несколько дней.

"Китай имеет очень прочные отношения с россией, но все еще готов внести свой вклад в прекращение этой войны", - сказал Кассис на брифинге для прессы в Пекине.

Дополнение

Представители от Китая пропустили встречу советников по национальной безопасности на Мальте в 2023 году, когда официальные лица из более 55 стран обсуждали украинскую Формулу мира. Однако, Китай направил делегацию в Саудовскую Аравию в августе на мирные переговоры по Украине.

Глава МИД Швейцарии надеется, что Китай может "помочь" в мирных переговорах по Украине