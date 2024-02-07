Швейцария попросила Китай присоединиться к мирному саммиту по войне в Украине

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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

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Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
06.02.24  •  209132 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  205839 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

Эксклюзив
У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  237390 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

Эксклюзив
Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
05.02.24  •  246939 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

Эксклюзив
В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
05.02.24  •  204294 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
05.02.24  •  188016 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  284504 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  356757 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Швейцария попросила Китай присоединиться к мирному саммиту по войне в Украине

Швейцария пригласила Китай принять участие в мирной конференции по войне в Украине, и Китай ответил, что принял приглашение во внимание.

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Швейцария попросила Китай присоединиться к мирному саммиту по войне в Украине

ВР приняла за основу правительственный законопроект о мобилизации

Верховная Рада поддержала за основу правительственный законопроект о мобилизации.

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ВР приняла за основу правительственный законопроект о мобилизации

Повреждены два газопровода: в Николаеве ликвидируют последствия российской атаки

Два газопровода в Николаеве были повреждены в результате российских обстрелов 7 февраля, что привело к прекращению газоснабжения до тех пор, пока аварийные бригады не смогут их отремонтировать.

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Повреждены два газопровода: в Николаеве ликвидируют последствия российской атаки

Атака рф на Киев унесла жизни четырех человек, раненых уже 38 - КГВА

Четыре человека погибли и 38 получили ранения в результате ракетного обстрела российскими войсками Киева, согласно сообщению КМВА.

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Атака рф на Киев унесла жизни четырех человек, раненых уже 38 - КГВА

В Пакистане за день до выборов взорвали офисы двух кандидатов, по меньшей мере 24 человека погибли

Два взрыва унесли жизни по меньшей мере 24 человек в пакистанской провинции Белуджистан накануне всеобщих выборов.

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В Пакистане за день до выборов взорвали офисы двух кандидатов, по меньшей мере 24 человека погибли

На Кропивницкий летит вражеская ракета - ПС ВСУ

Воздушные силы ВСУ предупредили, что вражеская ракета, которая изменила курс, направляется в Кропивницкий.

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На Кропивницкий летит вражеская ракета - ПС ВСУ

На АЭС "Фукусима-1" зафиксировали утечку радиоактивной воды

На атомной электростанции Фукусима произошла утечка радиоактивной воды, которая содержала 22 миллиарда радиоактивных веществ, таких как цезий и стронций, просочившихся в окружающую почву.

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На АЭС "Фукусима-1" зафиксировали утечку радиоактивной воды

Рада уволила члена ЦИК Буглака

Верховная Рада уволила Юрия Буглака, который фигурировал в журналистском расследовании, с должности члена Центральной избирательной комиссии.

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Рада уволила члена ЦИК Буглака

ПС ВСУ предупредили о вражеской ракете: что известно

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ПС ВСУ предупредили о вражеской ракете: что известно

ХАМАС предлагает план прекращения огня: 135 дней в три этапа

ХАМАС предлагает 135-дневный план прекращения огня в три этапа для постепенного освобождения израильских заложников в обмен на палестинских заключенных.

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ХАМАС предлагает план прекращения огня: 135 дней в три этапа