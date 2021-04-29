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Шведський виробник вантажівок Scania проти української "Журавлини": тиск на суд неприпустимий

Шведський виробник вантажівок Scania проти української "Журавлини": тиск на суд неприпустимий

Київ • УНН

 • 14872 перегляди

КИЇВ. 29 квітня. УНН. Великі іноземні компанії часто використовують політичне лобіювання своїх інтересів в Україні. Але чи не переходить це межу в той момент, коли починається тиск на судову гілку влади, попри те, що її незалежність та неупередженість захищена на конституційному рівні. Експерти в коментарі УНН розповіли, що будь-який тиск на судову систему неприпустимий і лише демонструє слабкість аргументів однієї зі сторін у суді.

Деталі

Політичний аналітик Олександр Кочетков у розрізі апеляційного судового засідання шведського виробника вантажівок Scania проти колишнього дилера української "Журавлини" вважає, що будь-які натяки стосовно неправомірності дій судової системи з боку будь-якого з учасників є своєрідним тиском.

"Це абсолютно неприйнятна практика. Будь-які публічні натяки чи коментарі щодо дій суддів є неприпустимими. У цивілізованому світі це вважається тиском на суд, і якщо таке допускається – то той, хто це допускає, обов'язково несе відповідальність. З практичної точки зору, якщо ти не довіряєш українським судам, навіщо ти туди прийшов? Навіщо ти прийшов туди шукати захисту?", - вважає Кочетков.

Зі свого боку юрист Едуард Багіров наголошує, що у суді завжди є дві сторони, з яких одна програє, а інша – перемагає. Але звинувачувати суд в необ’єктивності або несправедливому рішенні лише на підставі того, що Scania програла суд першої інстанції не вихід, особливо, якщо її адвокатам бракувало аргументів і фактів для доведення правоти.

"Я не рекомендував би компанії, навіть якщо вона не вірить українським судам, робити подібні дії, бо зі сторони складається враження, що одна зі сторін намагається усіма можливими способами нав'язати свою волю або залякати суддів. У кожної сторони є свою правда, і кожна сторона намагається довести її в суді. Будь-яке рішення суду буде для когось позитивним, а для когось негативним. Раджу адвокатам краще готуватись у відстоюванні своєї позиції в будівлі суду, а не на бордах", - підкреслив Едуард Багіров.

Scania VS. “Журавлина”

Конфлікт почався з бажання дистриб’ютора шведських вантажівок Scania України в 2009 році змінити умови договорів для сервісного та дилерського центру “Журавлина” на менш вигідні.  При цьому нові умови були ініційовані вже після зроблених “Журавлиною” інвестицій в шведського дистриб’ютора. Коли український дилер запропонував обговорити ситуацію, керівництво Scania Україна опублікувало на сайті повідомлення для клієнтів про те, що відносини з українською компанією розірвані, хоча договори все ще були в силі, а спеціальна процедура щодо їхнього розірвання не була запущена.

З тих пір між двома суб’єктами господарської діяльності почалися тривалі і складні судові процеси.

В результаті кульмінацією цих судових процесів у 2020 році стала перемога “Журавлини” за 123 млн грн компенсації за 2012-2017 рр. У публічному просторі рішення суду зустріло опір з боку шведської сторони, окремих народних депутатів. Втрутився в ситуацію і посол, а представники Посольства Швеції постійно присутні на апеляційних судових засіданнях. 

При цьому в судовому порядку компанії “Журавлина” вдалося довести, що договір був розірваний не відповідно до його умов. Українці також в суді довели, що після того, як почався конфлікт, Scania Україна усіма можливими способами перешкоджала українському дилеру та сервісному центру виконувати свої зобов’язання за договором: відключила від всіх можливих електронних систем і сервісів з обслуговування клієнтів.

Раніше Scania звернулася в Мін’юст з приводу рішення суду першої інстанції на користь українського підприємства “Журавлина”. Варто віддати належне неупередженості Мін’юсту: у відомстві підкреслили, “що незалежність і недоторканність суддів гарантується Конституцією і законами України, а вплив на суддів у будь-який спосіб забороняється”, тому “Міністерство не має права впливати на судові органи і на судовий процес”.

“Мін’юст має повноваження на врегулювання суперечок, але не має права підміняти собою суди”, — відзначили там, запропонувавши учасникам спору користуватися правом на відстоювання своїх інтересів у законний спосіб — судовому порядку. 

А напередодні чергового судового засідання шведський виробник вантажівок Scania розмістив білборд поруч з будівлею Північного апеляційного суду міста Києва, який розглядає їх апеляцію проти українського підприємства "Журавлина". 

Експерти засудили подібні маніпуляції з боку шведського виробника вантажівок, а деякі навіть назвали проявом слабкості позиції Scania у суді. 

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