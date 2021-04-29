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Шведский производитель грузовиков Scania против украинской "Журавлыны": давление на суд недопустимо

Шведский производитель грузовиков Scania против украинской "Журавлыны": давление на суд недопустимо

Киев  •  УНН

 • 14866 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Крупные иностранные компании часто используют политическое лоббирование своих интересов в Украине. Но не переходит ли это черту в тот момент, когда начинается давление на судебную ветвь власти, несмотря на то, что ее независимость и беспристрастность защищена на конституционном уровне. Эксперты УНН рассказали, что любое давление на судебную систему недопустимо и лишь демонстрирует слабость аргументов одной из сторон в суде.

Детали

Политический аналитик Александр Кочетков в разрезе апелляционного судебного заседания шведского производителя грузовиков Scania против бывшего дилера украинской "Журавлыны" считает, что любые намеки относительно неправомерности действий судебной системы со стороны любого из участников являются своеобразным давлением.

"Это абсолютно неприемлемая практика. Любые публичные намеки или комментарии относительно действий судей являются недопустимыми. В цивилизованном мире это считается давлением на суд, и если такое допускается - то тот, кто это допускает, обязательно несет ответственность. С практической точки зрения, если ты не доверяешь украинским судам, зачем ты туда пришел? Зачем ты пришел туда искать защиты?", - считает Кочетков.

Со своей стороны юрист Эдуард Багиров отмечает, что в суде всегда есть две стороны, одна из которых проигрывает, а другая - побеждает. Но обвинять суд в необъективности или несправедливом решении только на основании того, что Scania проиграла суд первой инстанции не выход, особенно, если ее адвокатам не хватало аргументов и фактов для доказательства правоты.

"Я не рекомендовал бы компании, даже если она не верит украинским судам, делать подобные действия, потому что со стороны создается впечатление, что одна из сторон пытается всеми возможными способами навязать свою волю или запугать судей. У каждой стороны есть свое правда, и каждая сторона пытается доказать ее в суде. Любое решение суда будет для кого-то положительным, а для кого-то негативным. Советую адвокатам лучше готовиться в отстаивании своей позиции в здании суда, а не на бордах ", - подчеркнул Эдуард Багиров.

Scania VS. "Журавлына"

Конфликт начался с желания дистрибьютора шведских грузовиков Scania Украина в 2009 году изменить условия договоров для сервисного и дилерского центра "Журавлына" на менее выгодные. При этом новые условия были инициированы уже после сделанных "Журавлыной" инвестиций в шведского дистрибьютора. Когда украинский дилер предложил обсудить ситуацию, руководство Scania Украина опубликовало на сайте сообщение для клиентов о том, что отношения с украинской компанией разорваны, хотя договоры все еще были в силе, а специальная процедура по их расторжению не была запущена.

С тех пор между двумя субъектами хозяйственной деятельности начались длительные и сложные судебные процессы.

В результате кульминацией этих судебных процессов в 2020 году стала победа "Журавлыны" за 123 млн грн компенсации за 2012-2017 гг. В публичном пространстве решение суда встретило сопротивление со стороны шведской стороны, отдельных народных депутатов. Вмешался в ситуацию и посол, а представители Посольства Швеции постоянно присутствуют на апелляционных судебных заседаниях.

При этом в судебном порядке компании "Журавлына" удалось доказать, что договор был расторгнут не в соответствии с его условиями. Украинцы также в суде доказали, что после того, как начался конфликт, Scania Украина всеми возможными способами препятствовала украинском дилеру и сервисному центру выполнять свои обязательства по договору: отключила от всех возможных электронных систем и сервисов по обслуживанию клиентов.

Ранее Scania обратилась в Минюст по поводу решения суда первой инстанции в пользу украинского предприятия "Журавлына". Стоит отдать должное беспристрастности Минюста: в ведомстве подчеркнули, "что независимость и неприкосновенность судей гарантируется Конституцией и законами Украины, а влияние на судей любым способом запрещается", поэтому "Министерство не имеет права влиять на судебные органы и на судебный процесс".

"Минюст имеет полномочия на урегулирование споров, но не имеет права подменять собой суды", - отметили там, предложив участникам спора пользоваться правом на отстаивание своих интересов законным способом - в судебном порядке.

А накануне очередного судебного заседания шведский производитель грузовиков Scania разместил билборд рядом со зданием Северного апелляционного суда города Киева, который рассматривает их апелляцию против украинского предприятия "Журавлыны".

Эксперты осудили подобные манипуляции со стороны шведского производителя грузовиков, а некоторые даже назвали проявлением слабости позиции Scania в суде.

Украинские Национальные Новости

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