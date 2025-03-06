Шольц про перемир'я в Україні: "Робимо конкретні пропозиції, щоб зброя в повітрі і на морі поки що зберігала мовчання"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що найважливішим завданням на найближчі дні - гарантувати умови для справедливого і чесного миру для України, та наголосив, що важливо, щоб Україна не погодилася на диктаторський мир. Про це Шольц заявив перед екстреним самітом ЄС щодо оборони Європи та підтримки України, передає УНН.

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"Це також має бути найважливішим завданням на найближчі дні, щоб гарантувати умови для справедливого і чесного миру. Тому для України важливо, щоб це сталося зараз, і водночас дуже приємно, що український президент також дав зрозуміти, що він може собі уявити, що зараз зброя замовкне в повітрі і на морі, щоб закласти фундамент для припинення вогню", - сказав Шольц.

Він зазначив, що найголовніше, щоб Україна залишалася суверенною, незалежною, демократичною державою.

"І це також буде завданням, якому ми повинні будемо присвятити себе тут, зокрема, підтвердивши, що шлях України до Європейського Союзу може продовжуватися", - додав Шольц.

Він наголосив, що дуже важливо, щоб Україна не погодилася на диктаторський мир, а щоб мова йшла про чесний, справедливий мир, який гарантує суверенітет і незалежність України.

Саме тому ми робимо конкретні пропозиції, щоб зброя в повітрі і на морі поки що зберігала мовчання, щоб енергетична інфраструктура не піддавалася подальшій загрозі, щоб відправною точкою міг стати обмін ув'язненими для повернення викрадених людей, щоб потім можна було закласти основу для припинення вогню, але це повинно відповідати умовам, про які я щойно згадав - наголосив канцлер.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. За словами Глави держави, відбувся відвертий діалог щодо багатьох питань і бачення майбутньої архітектури безпеки.