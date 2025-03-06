Шольц о перемирии в Украине: "Делаем конкретные предложения, чтобы оружие в воздухе и на море пока что хранило молчание"

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что важнейшей задачей на ближайшие дни является обеспечение условий для справедливого и честного мира для Украины, и подчеркнул, что важно, чтобы Украина не согласилась на диктаторский мир. Об этом Шольц заявил перед экстренным саммитом ЕС по обороне Европы и поддержке Украины, передает УНН.

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"Это также должно быть важнейшей задачей на ближайшие дни, чтобы гарантировать условия для справедливого и честного мира. Поэтому для Украины важно, чтобы это произошло сейчас, и одновременно очень приятно, что украинский президент также дал понять, что он может себе представить, что сейчас оружие замолчит в воздухе и на море, чтобы заложить фундамент для прекращения огня", - сказал Шольц.

Он отметил, что главное, чтобы Украина оставалась суверенным, независимым, демократическим государством.

"И это также будет задачей, которой мы должны будем посвятить себя здесь, в частности, подтвердив, что путь Украины в Европейский Союз может продолжаться", - добавил Шольц.

Он подчеркнул, что очень важно, чтобы Украина не согласилась на диктаторский мир, а чтобы речь шла о честном, справедливом мире, который гарантирует суверенитет и независимость Украины.

Именно поэтому мы делаем конкретные предложения, чтобы оружие в воздухе и на море пока что сохраняло молчание, чтобы энергетическая инфраструктура не подвергалась дальнейшей угрозе, чтобы отправной точкой мог стать обмен заключенными для возвращения похищенных людей, чтобы затем можно было заложить основу для прекращения огня, но это должно соответствовать условиям, о которых я только что упомянул