Шольц пояснив рішення щодо зброї для України
Київ • УНН
Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив на захист рішення дозволити Україні використовувати поставлену Німеччиною зброю, щоб бити по цілях у росії, заявивши, що воно було ухвалено з обережністю спільно з союзниками.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц не бачить жодної небезпеки в нещодавній зміні курсу щодо політики стосовно України у контексті рішення щодо зброї, пише УНН з посиланням на tagesschau.
Деталі
"У цьому питанні ми впевнені, що це не сприятиме ескалації, тому що – як також описав американський президент – ідеться лише про те, щоб, наприклад, захищалося таке велике місто, як Харків, - сказав Шольц в інтерв’ю Antenne Bayern. - І я думаю, що це дає зрозуміти всім, що це має бути можливим".
Рішення було "обережно ухвалено спільно з нашими друзями та союзниками", сказав канцлер.
Він підкреслив, що потрібна розсудливість: "Я не дозволю будь-якому тиску змусити мене ухвалити рішення, яке є неправильним і несвоєчасним".
Раніше
Речник уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт повідомив у п'ятницю про рішення канцлера ФРН, що Україні, яка зазнала нападу з боку росії, тепер дозволено використовувати зброю, що постачається Німеччиною, по військових цілях у росії.