Шольц объяснил решение по оружию для Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц не видит никакой опасности в недавней смене курса по политике в отношении Украины в контексте решения по оружию, пишет УНН со ссылкой на tagesschau.

Детали

"В этом вопросе мы уверены, что это не будет способствовать эскалации, потому что – как также описал американский президент – речь идет лишь о том, чтобы, например, защищался такой большой город, как Харьков, - сказал Шольц в интервью Antenne Bayern. - И я думаю, что это дает понять всем, что это должно быть возможным".

Решение было "осторожно принято совместно с нашими друзьями и союзниками", сказал канцлер.

Он подчеркнул, что необходима рассудительность: "Я не позволю какому-либо давлению заставить меня принять неправильное и несвоевременное решение".

Ранее

Представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт сообщил в пятницу о решении канцлера ФРГ, что Украине, подвергшейся нападению со стороны россии, теперь разрешено использовать оружие, поставляемое Германией, по военным целям в россии.