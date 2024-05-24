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Шмигаль сказав, скільки Україна очікує від ЄС, МВФ та США цього року

Шмигаль сказав, скільки Україна очікує від ЄС, МВФ та США цього року

Київ • УНН

 • 14096 перегляди

Цього року Україна очікує отримати 16 мільярдів євро від ЄС за програмою "Ukraine Facility" та 4,5 мільярдів доларів від МВФ і майже 8 млрд доларів - від США.

Україна розраховує отримати цього року в межах реалізації інструменту Ukraine Facility 16 млрд євро від ЄС, а за програмою співпраці з МВФ - ще 4,5 млрд дол. Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Вчора мали зустріч із представниками МВФ. Цього року ми вже отримали від Фонду 880 млн доларів, розраховуємо отримати ще 4,5 млрд доларів бюджетної підтримки на 2024 рік. Також цього тижня Україна та ЄС підписали рамкову угоду щодо фінансування з боку Європейського Союзу в межах реалізації Ukraine Facility. Заплановане на цей рік фінансування за програмою - 16 млрд євро

- сказав Шмигаль.

Він також додав, що цьогоріч від США очікується майже 8 млрд доларів бюджетної підтримки.

Нагадаємо

Мінекономіки очікує, що Верховна Рада схвалить підписану рамкову угоду про фінансування ЄС у межах інструменту Ukraine Facility на 50 млрд євро наступного тижня.

Павло Башинський

Павло Башинський

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