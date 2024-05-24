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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Шмыгаль сказал, сколько Украина ожидает от ЕС, МВФ и США в этом году

Шмыгаль сказал, сколько Украина ожидает от ЕС, МВФ и США в этом году

Киев  •  УНН

24 мая 2024, 12:58  •  1705 просмотра

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В этом году Украина ожидает получить 16 миллиардов евро от ЕС по программе «Ukraine Facility» и 4,5 миллиардов долларов от МВФ и почти 8 млрд долларов - от США.

Украина рассчитывает получить в этом году в рамках реализации инструмента Ukraine Facility 16 млрд евро от ЕС, а по программе сотрудничества с МВФ - еще 4,5 млрд долл. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Вчера была встреча с представителями МВФ. В этом году мы уже получили от Фонда 880 млн долларов, рассчитываем получить еще 4,5 млрд долларов бюджетной поддержки на 2024 год. Также на этой неделе Украина и ЕС подписали рамочное соглашение о финансировании со стороны Европейского Союза в рамках реализации Ukraine Facility. Запланированное на этот год финансирование по программе - 16 млрд евро

- сказал Шмыгаль.

Он также добавил, что в этом году от США ожидается почти 8 млрд долларов бюджетной поддержки.

Напомним

Минэкономики ожидает, что Верховная Рада одобрит подписанное рамочное соглашение о финансировании ЕС в рамках инструмента Ukraine Facility на 50 млрд евро на следующей неделе.

Павел Башинский

Павел Башинский

Экономикаполитика
verkhovna-radaВерховная Рада
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль
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