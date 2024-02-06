Шмигаль: набуття повноправного членства в ОЕСР - один із пріоритетів України
Київ • УНН
Україна продовжує поглиблювати співпрацю з ОЕСР, а набуття повноправного членства є одним із пріоритетів країни, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
Україна продовжує поглиблювати співпрацю з Організацією економічного співробітництва та розвитку ОЕСР. Набуття членства в ОЕСР є одним із пріоритетів України. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль після зустрічі в Києві з Генсеком ОЕСР Матіасом Корманном, повідомляє УНН.
Радий сьогодні вітати в Києві Генсека ОЕСР Матіаса Корманна. Набуття повноправного членства в Організації — один із наших пріоритетів. Адже це маркер готовності вступу України в ЄС та сигнал для іноземних компаній, що Україна — перспективна країна для інвестицій
Прем’єр також подякував Корманну за схвалену програму ОЕСР для України.
За його словам, ОЕСР відзначають прогрес України в таких сферах як державне управління, цифровізація, боротьба з корупцією, спрощення дозвільних процедур.
Окремо наголошується на запровадженні грейдової системи оплати праці державних службовців як важливому кроці у напрямку реформи державного управління.
Також уряд звернувся до ОЕСР з проханням сприяти розробці міжнародних рекомендацій щодо конфіскації заморожених активів рф.
Нагадаємо
У листопаді 2023 року Кабінет міністрів України затвердив план заходів із реалізації програми Організації економічного співробітництва та розвитку для України.