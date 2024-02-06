Шмыгаль: обретение полноправного членства в ОЭСР - один из приоритетов Украины
Киев • УНН
Украина продолжает углублять сотрудничество с ОЭСР, а приобретение полноправного членства является одним из приоритетов страны, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Украина продолжает углублять сотрудничество с Организацией экономического сотрудничества и развития ОЭСР. Приобретение членства в ОЭСР является одним из приоритетов Украины. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль после встречи в Киеве с Генсеком ОЭСР Матиасом Корманном, сообщает УНН.
Рад сегодня приветствовать в Киеве Генсека ОЭСР Матиаса Корманна. Обретение полноправного членства в Организации - один из наших приоритетов. Ведь это маркер готовности вступления Украины в ЕС и сигнал для иностранных компаний, что Украина - перспективная страна для инвестиций
Премьер также поблагодарил Корманна за одобренную программу ОЭСР для Украины.
По его словам, ОЭСР отмечают прогресс Украины в таких сферах как государственное управление, цифровизация, борьба с коррупцией, упрощение разрешительных процедур.
Отдельно отмечается введение грейдовой системы оплаты труда государственных служащих как важный шаг в направлении реформы государственного управления.
Также правительство обратилось к ОЭСР с просьбой содействовать разработке международных рекомендаций по конфискации замороженных активов рф.
Напомним
В ноябре 2023 года Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий по реализации программы Организации экономического сотрудничества и развития для Украины.
Шмыгаль: обретение полноправного членства в ОЭСР - один из приоритетов Украины
Украина продолжает углублять сотрудничество с ОЭСР, а приобретение полноправного членства является одним из приоритетов страны, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Обсудили проекты восстановления Украины: в Минобновления прошла встреча с Уполномоченным президента Франции
Франция и Украина обсудили совместные проекты по восстановлению критической инфраструктуры и транспортного сектора Украины с акцентом на ремонте железных дорог и улучшении водоснабжения.
Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог.
На пути к нулевым выбросам: в ЕС начались дебаты о климатических целях 2040 года
Европейская комиссия рекомендует сократить чистые выбросы парниковых газов на 90% к 2040 году по сравнению с уровнем 1990 года, чтобы достичь цели о климатической нейтральности к 2050 году.
Обсудили путь Украины в ЕС и НАТО и конфискацию активов рф: Стефанчук встретился с председателем Народного Собрания Болгарии
Председатель ВР Стефанчук встретился со своим болгарским коллегой, чтобы обсудить путь Украины в ЕС и НАТО, поддержку Украины со стороны Болгарии через военную помощь, а также конфискацию российских активов для компенсации ущерба от войны.
В Хмельницкой области СБУ и Силы обороны отработали обезвреживание российских ДРГ
Служба безопасности Украины отработала нейтрализацию российских диверсионных групп в Хмельницкой области, своевременно противодействуя условной вражеской группе, которая собирала разведывательные данные для осуществления взрывов на энергетическом объекте.
Группа ICU перечислила 300 млн грн на поддержку Украины
За два года войны ICU выделила более 300 миллионов гривен на помощь проектам в Украине и уплатила более 330 миллионов гривен налогов, а банк "Авангард" пожертвовал более 127 миллионов гривен на поддержку Украины.
История с украинцем в Таиланде: в МИД опровергли информацию, что дипломаты бросили его на произвол судьбы
Министерство иностранных дел Украины отрицало, что дипломаты отказались от задержанного в Таиланде гражданина Украины, заявив, что посольство оказывало ему помощь с момента его задержания за просрочку визы и сейчас организовывает его возвращение в Украину.
Президент Евросовета Мишель призвал США срочно одобрить помощь Украине в размере 60 миллиардов долларов
Президент Европейского Совета призвал Палату представителей Конгресса США срочно одобрить выделение 60 миллиардов долларов помощи для финансовой стабильности Украины и подчеркнул, что помощь Украине поддерживает европейскую безопасность.
На Буковине открыто производство из-за возможного избиения митрополита УПЦ МП Лонгина
Правоохранители Черновицкой области начали расследование по факту избиения митрополита УПЦ (МП) Михаила Жара на основании его публичных заявлений об инциденте.