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Шмыгаль: обретение полноправного членства в ОЭСР - один из приоритетов Украины

Шмыгаль: обретение полноправного членства в ОЭСР - один из приоритетов Украины

Киев  •  УНН

06 февраль 2024, 14:39  •  2894 просмотра

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Украина продолжает углублять сотрудничество с ОЭСР, а приобретение полноправного членства является одним из приоритетов страны, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Украина продолжает углублять сотрудничество с Организацией экономического сотрудничества и развития ОЭСР. Приобретение членства в ОЭСР является одним из приоритетов Украины. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль после встречи в Киеве с Генсеком ОЭСР Матиасом Корманном, сообщает УНН.

Рад сегодня приветствовать в Киеве Генсека ОЭСР Матиаса Корманна. Обретение полноправного членства в Организации - один из наших приоритетов. Ведь это маркер готовности вступления Украины в ЕС и сигнал для иностранных компаний, что Украина - перспективная страна для инвестиций

- заявил Шмыгаль.

Премьер также поблагодарил Корманна за одобренную программу ОЭСР для Украины.

По его словам,  ОЭСР отмечают прогресс Украины в таких сферах как государственное управление, цифровизация, борьба с коррупцией, упрощение разрешительных процедур.

Отдельно отмечается введение грейдовой системы оплаты труда государственных служащих как важный шаг в направлении реформы государственного управления.

Также правительство обратилось к ОЭСР с просьбой содействовать разработке международных рекомендаций по конфискации замороженных активов рф.

Напомним 

В ноябре 2023 года Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий по реализации программы Организации экономического сотрудничества и развития для Украины.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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Шмыгаль: обретение полноправного членства в ОЭСР - один из приоритетов Украины

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