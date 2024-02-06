Шмыгаль: обретение полноправного членства в ОЭСР - один из приоритетов Украины

Украина продолжает углублять сотрудничество с Организацией экономического сотрудничества и развития ОЭСР. Приобретение членства в ОЭСР является одним из приоритетов Украины. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль после встречи в Киеве с Генсеком ОЭСР Матиасом Корманном, сообщает УНН.

Рад сегодня приветствовать в Киеве Генсека ОЭСР Матиаса Корманна. Обретение полноправного членства в Организации - один из наших приоритетов. Ведь это маркер готовности вступления Украины в ЕС и сигнал для иностранных компаний, что Украина - перспективная страна для инвестиций - заявил Шмыгаль.

Премьер также поблагодарил Корманна за одобренную программу ОЭСР для Украины.

По его словам, ОЭСР отмечают прогресс Украины в таких сферах как государственное управление, цифровизация, борьба с коррупцией, упрощение разрешительных процедур.

Отдельно отмечается введение грейдовой системы оплаты труда государственных служащих как важный шаг в направлении реформы государственного управления.

Также правительство обратилось к ОЭСР с просьбой содействовать разработке международных рекомендаций по конфискации замороженных активов рф.

Напомним

В ноябре 2023 года Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий по реализации программы Организации экономического сотрудничества и развития для Украины.