Шмигаль провів нараду з міськими головами щодо карантину: про що домовились

Повідомляється, що у зустрічі також взяли участь міністр охорони здоров’я Максим Степанов, заступник міністра охорони здоров’я — головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, українські епідеміологи та інфекціоністи.

Так, Шмигаль зазначив, що Уряд зараз шукає шляхи, які дадуть змогу пригальмувати процес зростання кількості захворілих на COVID-19: від адаптивного карантину до вдосконалення карантину "вихідного дня". За його словами, запроваджені заходи стосуються здебільшого трьох галузей.

"Для нас це один із виходів, коли на вихідних люди перебувають удома і не створюють великий потік та скупчення. Великі заробітки галузей саме у суботу та неділю якраз є доведенням факту, що величезні потоки людей рухаються в галузь харчування та розваг", — зауважив Прем’єр-міністр.

Очільник уряду додав, що карантин "вихідного дня" дає змогу перерозподілити попит із вихідних на п’ять робочих днів, зменшивши потоки людей та перетин різних соціальних груп.

Заступник міністра охорони здоров’я — головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко підкреслив, що жорсткий локдаун, який закриє країну на три тижні, сильно вдарить по українській економіці.

"Коли ми говоримо про карантин вихідного дня, то в разі, якщо він виконуватиметься на 100%, це значно вплине на коефіцієнти приросту за тиждень. Коефіцієнт приросту за тиждень дасть змогу нам якомога довше тримати систему охорони здоров’я у повній готовності", — сказав Віктор Ляшко.

Він також додав, що МОЗ сьогодні переорієнтовується на закриті колективи, щоб запобігти масовим спалахам в малих соціальних групах та закликав міських голів до спільної роботи.

"За підсумками наради домовилися посилити взаємодію Уряду та органів місцевого самоврядування та проводити такі зустрічі на регулярній основі", - йдеться в повідомленні пресслужби уряду.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вирішив провести з очільниками великих міст онлайн-зустріч на тлі протестів проти “карантину вихідного дня”.

Як повідомляв УНН, уряд 11 листопада ввів “карантин вихідного дня” — на три пари вихідних до кінця листопада. Не працюватиме нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ.

Проти нових обмежень виступила влада низки обласних центрів, зокрема Тернополя, Одеси, Черкас, Львова, Івано-Франківська, Рівного, а також у Дніпрі, Луцьку.