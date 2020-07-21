Шмигаль подякував учасникам спецоперації у Луцьку
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль подякував учасникам спецоперації зі звільнення заручників терориста Максима Кривоша у Луцьку. Про це Шмигаль написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
“Спецоперація у Луцьку завершилась, всі заручники звільнені. На щастя, обійшлось без жертв. Вдячний усім, хто брав участь у порятунку людей”, — написав Шмигаль.
Він додав, що тепер “справа за слідством і судом”.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський про кінець спецоперації у Луцьку: Тероризму немає місця в жодній країні
Нагадаємо, у Максима Кривоша, який захопив заручників в центрі Луцьку, був при собі пістолет, автомат та бойова граната.
Як повідомлялося, правоохоронці в результаті операції затримали Максима Кривоша, який зранку у вівторок в Луцьку захопив автобус з людьми. У СБУ повідомили про звільнення у Луцьку 13 заручників терориста.
Як повідомляв УНН, за даними поліції, 21 липня вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками.