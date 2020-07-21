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Шмигаль подякував учасникам спецоперації у Луцьку

Шмигаль подякував учасникам спецоперації у Луцьку

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 липня. УНН. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль подякував учасникам спецоперації зі звільнення заручників терориста Максима Кривоша у Луцьку. Про це Шмигаль написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

“Спецоперація у Луцьку завершилась, всі заручники звільнені. На щастя, обійшлось без жертв. Вдячний усім, хто брав участь у порятунку людей”, — написав Шмигаль.

Він додав, що тепер “справа за слідством і судом”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський про кінець спецоперації у Луцьку: Тероризму немає місця в жодній країні

Нагадаємо, у Максима Кривоша, який захопив заручників в центрі Луцьку, був при собі пістолет, автомат та бойова граната.

Як повідомлялося, правоохоронці в результаті операції затримали Максима Кривоша, який зранку у вівторок в Луцьку захопив автобус з людьми. У СБУ повідомили про звільнення у Луцьку 13 заручників терориста.

Як повідомляв УНН, за даними поліції, 21 липня вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками.

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