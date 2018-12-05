Шевченківський райсуд Києва відновив роботу після “розмінування”
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Шевченківський районний суд Києва відновив роботу після перевірки повідомлення аноніма про закладення вибухівки у будівлі установи. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у м. Києві, передає УНН.
“Після ретельної перевірки судової установи небезпечних предметів та речовин не виявлено”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначили у поліції, на даний час вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.
Правоохоронці встановлюють особу, яка здійснила неправдиве повідомлення.
Як повідомляв УНН, сьогодні у столичному Шевченківському районному суді відбувалася оперативна евакуація працівників і відвідувачів суду через анонімне повідомлення про замінування.