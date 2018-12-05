Шевченковский райсуд Киева возобновил работу после "разминирования"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Шевченковский районный суд Киева возобновил работу после проверки сообщения анонима о закладке взрывчатки в здании учреждения. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в г. Киеве, передает УНН.
"После тщательной проверки судебного учреждения опасных предметов и веществ не обнаружено", - говорится в сообщении.
Как отметили в полиции, в настоящее время решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители устанавливают личность, которая совершила ложное сообщение.
Как сообщал УНН, сегодня в столичном Шевченковском районном суде происходила оперативная эвакуация работников и посетителей суда из-за анонимного сообщения о заминировании.