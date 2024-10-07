Що робити з лініями захисту, які рф вибудовує в повітрі?: Федоров заявив, що в Україні працюють над цим

Наразі виникло питання, що робити з лініями захисту росіян, які вони вибудовують в повітрі для ідентифікації ураження українських морських дронів. Тому українські підприємці разом зі спеціальними службами, військовими працюють на тим, як боротися із цим викликом.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час виступу на Defense Tech Valley, передає кореспондент УНН.

Всі ви знаєте приклад з чорноморським флотом. Морські дрони змінили ситуацію, але зараз росіяни навчилися протидіяти човнам-камікадзе. Й виникло інше питання, а що робити з їхніми лініями захисту, які вони вибудовують в повітрі? Гелікоптерами, розвідувальними дронами, для ідентифікації враження наших морських дронів? І ми з вами 100% побачимо відповідь на це питання скоро, тому що українські підприємці разом зі спеціальними нашими службами, військовими працюють на тим, як боротися із цим викликом