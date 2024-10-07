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Що робити з лініями захисту, які рф вибудовує в повітрі?: Федоров заявив, що в Україні працюють над цим

Що робити з лініями захисту, які рф вибудовує в повітрі?: Федоров заявив, що в Україні працюють над цим

Київ • УНН

 • 13548 перегляди

Михайло Федоров заявив, що Україна розробляє рішення проти нових ліній повітряного захисту РФ, які ідентифікують українські морські дрони. Це створює нові можливості для стартапів у сфері оборонних технологій.

Наразі виникло питання, що робити з лініями захисту росіян, які вони вибудовують в повітрі для ідентифікації ураження українських морських дронів. Тому українські підприємці разом зі спеціальними службами, військовими працюють на тим, як боротися із цим викликом.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час виступу на Defense Tech Valley, передає кореспондент УНН.

Всі ви знаєте приклад з чорноморським флотом. Морські дрони змінили ситуацію, але зараз росіяни навчилися протидіяти човнам-камікадзе. Й виникло інше питання, а що робити з їхніми лініями захисту, які вони вибудовують в повітрі? Гелікоптерами, розвідувальними дронами, для ідентифікації враження наших морських дронів? І ми з вами 100% побачимо відповідь на це питання скоро, тому що українські підприємці разом зі спеціальними нашими службами, військовими працюють на тим, як боротися із цим викликом

- розповів Федоров.

Чорне море не належить росії, дрони з можливістю ураження до 1800 км, кібероперації: Буданов розповів про здобутки ГУР07.09.24, 13:43 • 100773 перегляди

Він зазначив, що таким чином виникає відразу нереальне поле для стартапів.

"Від спеціальних стабілізаторів для засобів ППО на човен, закінчуючи багатьма іншими проєктами. Тобто новий виклик змушує нас шукати рішення і після цього з'являється велика кількість стартапів, проєктів, або деякі проєкти змінюють соціалізацію, розширюють продуктову лінійку для того, щоб згенерувати це рішення", - сказав Федоров.

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