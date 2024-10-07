Що робити з лініями захисту, які рф вибудовує в повітрі?: Федоров заявив, що в Україні працюють над цим
Київ • УНН
Михайло Федоров заявив, що Україна розробляє рішення проти нових ліній повітряного захисту РФ, які ідентифікують українські морські дрони. Це створює нові можливості для стартапів у сфері оборонних технологій.
Наразі виникло питання, що робити з лініями захисту росіян, які вони вибудовують в повітрі для ідентифікації ураження українських морських дронів. Тому українські підприємці разом зі спеціальними службами, військовими працюють на тим, як боротися із цим викликом.
Про це заявив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час виступу на Defense Tech Valley, передає кореспондент УНН.
Всі ви знаєте приклад з чорноморським флотом. Морські дрони змінили ситуацію, але зараз росіяни навчилися протидіяти човнам-камікадзе. Й виникло інше питання, а що робити з їхніми лініями захисту, які вони вибудовують в повітрі? Гелікоптерами, розвідувальними дронами, для ідентифікації враження наших морських дронів? І ми з вами 100% побачимо відповідь на це питання скоро, тому що українські підприємці разом зі спеціальними нашими службами, військовими працюють на тим, як боротися із цим викликом
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Він зазначив, що таким чином виникає відразу нереальне поле для стартапів.
"Від спеціальних стабілізаторів для засобів ППО на човен, закінчуючи багатьма іншими проєктами. Тобто новий виклик змушує нас шукати рішення і після цього з'являється велика кількість стартапів, проєктів, або деякі проєкти змінюють соціалізацію, розширюють продуктову лінійку для того, щоб згенерувати це рішення", - сказав Федоров.
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