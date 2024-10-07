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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Что делать с линиями защиты, которые рф выстраивает в воздухе? Федоров заявил, что в Украине работают над этим

Что делать с линиями защиты, которые рф выстраивает в воздухе? Федоров заявил, что в Украине работают над этим

Киев  •  УНН

7 октября 2024, 09:53  •  4903 просмотра

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Михаил Федоров заявил, что Украина разрабатывает решения против новых линий воздушной защиты РФ, которые идентифицируют украинские морские дроны. Это создает новые возможности для стартапов в сфере оборонных технологий.

Сейчас возник вопрос, что делать с линиями защиты россиян, которые они выстраивают в воздухе для идентификации поражения украинских морских дронов. Поэтому украинские предприниматели вместе со специальными службами, военными работают над тем, как бороться с этим вызовом.

Об этом заявил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время выступления на Defense Tech Valley, передает корреспондент УНН.

Все вы знаете пример с черноморским флотом. Морские дроны изменили ситуацию, но сейчас россияне научились противодействовать лодкам-камикадзе. И возник другой вопрос, а что делать с их линиями защиты, которые они выстраивают в воздухе? Вертолетами, разведывательными дронами, для идентификации впечатления наших морских дронов? И мы с вами 100% увидим ответ на этот вопрос скоро, потому что украинские предприниматели вместе со специальными нашими службами, военными работают над тем, как бороться с этим вызовом

- рассказал Федоров.

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Он отметил, что таким образом возникает сразу нереальное поле для стартапов.

«От специальных стабилизаторов для средств ПВО на лодку, заканчивая многими другими проектами. То есть новый вызов заставляет нас искать решения и после этого появляется большое количество стартапов, проектов, или некоторые проекты меняют социализацию, расширяют продуктовую линейку для того, чтобы сгенерировать это решение», - сказал Федоров.

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