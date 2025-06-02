Ще один крок на шляху до європейської зони вільного роумінгу: Зеленський підписав закон

$41.530.00
47.070.27
ukenru
Другий раунд переговорів у Стамбулі: про що домовилися Україна і росія
18:59 • 14373 перегляди

Другий раунд переговорів у Стамбулі: про що домовилися Україна і росія

2 червня, 14:39 • 33884 перегляди

Україна та рф домовилися обміняти усіх тяжкохворих та військовополонених віком до 25 років - Умєров

2 червня, 14:21 • 74603 перегляди

Україна запропонувала росії нову зустріч до кінця червня

2 червня, 13:07 • 86037 перегляди

Україна на переговорах у Стамбулі передала рф список дітей для повернення і чекає відповіді - Єрмак

2 червня, 11:49 • 159144 перегляди

Trade-In набирає обертів: українці оновлюють техніку швидше за американців

Ексклюзив
2 червня, 06:01 • 163081 перегляди

Розлади харчової поведінки у дорослих та дітей: чому виникають і як боротись

Ексклюзив
1 червня, 14:33 • 161419 перегляди

Тиждень для комунікацій та навчання: астропрогноз на 2-8 червня

1 червня, 13:29 • 210412 перегляди

Командувач Сухопутних військ Драпатий подав у відставку після загибелі 12 бійців

1 червня, 12:56 • 214216 перегляди

Півтора роки підготовки: як СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації рф

Ексклюзив
1 червня, 11:01 • 123209 перегляди

У Сухопутних військах підтвердили: ворог вдарив по навчальному підрозділу на Дніпропетровщині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
1.9м/с
75%
750мм
Популярнi новини

У Стамбулі стартували переговори України та росії за участю Туреччини - МЗС

2 червня, 11:45 • 165034 перегляди

У Київському СІЗО викрили можливу підробку документів про засуджених, розпочато розслідування - Омбудсман

2 червня, 12:24 • 39583 перегляди

Переговори у Стамбулі завершилися, готується новий обмін полоненими - Зеленський

2 червня, 13:20 • 15602 перегляди

Переговори України та рф: росЗМІ анонсували третій раунд "протягом якогось часу"

2 червня, 13:22 • 57903 перегляди

Ексглава МЗС Німеччини Бербок очолила Генеральну Асамблею ООН

15:15 • 29906 перегляди
Публікації

Другий раунд переговорів у Стамбулі: про що домовилися Україна і росія

18:59 • 14374 перегляди

Trade-In набирає обертів: українці оновлюють техніку швидше за американців

2 червня, 11:49 • 159150 перегляди

Ліміти на перекази з картки на картку, проходження ВЛК, збільшення вартості техогляду авто: що чекає українців з 1 червня

1 червня, 04:00 • 333098 перегляди

“Золота” посада під загрозою: Олена Дума вперлася у “крісло” голови АРМА і знову воює через реформу

30 травня, 14:15 • 375484 перегляди

Цінності на смітнику: світ у мінусі на 91 млрд доларів через e-waste

30 травня, 13:52 • 388619 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Сергій Кислиця

Гітанас Науседа

Актуальні місця

Україна

Стамбул

Сполучені Штати

Туреччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

50 Cent хоче поговорити з Трампом щодо можливого помилування Diddy - TMZ

2 червня, 07:53 • 127910 перегляди

1 червня - День молока: рецепти улюблених молочних коктейлів

1 червня, 12:31 • 134667 перегляди

П’ять довгоочікуваних прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цього літа

31 травня, 16:00 • 213395 перегляди

Айс-лате: п’ять варіантів холодної кави, які легко приготувати вдома

30 травня, 12:39 • 153212 перегляди

"Том Круз налякав би нас більше, ніж Бред Пітт" - режисер "Формули-1" про вибір актора для фільму

30 травня, 08:06 • 182458 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Guardian

Ту-95

Туполєв Ту-22М

Ту-160

Ще один крок на шляху до європейської зони вільного роумінгу: Зеленський підписав закон

Київ • УНН

 • 1614 перегляди

Президент підписав закон, що відкриває шлях до спільного роумінгу з ЄС. Українці зможуть користуватися роумінгом в ЄС за цінами домашнього тарифу без "роумінгового стресу".

Ще один крок на шляху до європейської зони вільного роумінгу: Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який відкриває шлях до спільного роумінгу з Європейським Союзом, передає УНН з посиланням на картку законопроєкту №12150.

Повернуто з підписом від Президента України 

- йдеться в картці законопроєкту.

Відповідно до перехідних положень, він має набрати чинності з дня, наступного за днем його опублікування у парламентській газеті "Голос України", та вводиться в дію з дня, визначеного Україною та Європейським Союзом у рішенні Комітету Асоціації ЄС – Україна у торговельному складі про надання режиму внутрішнього ринку для роумінгу в мережах мобільного зв’язку загального користування.

Доповнення

Вказаний законопроєкт був ухвалений парламентом 15 квітня. Як повідомили в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв`язку, з підписанням цього закону Україна завершила виконання свого "домашнього завдання" щодо законодавчого та нормативного наближення до актів права ЄС у сфері роумінгу. Це створює необхідні умови для інтеграції до Єдиного цифрового ринку ЄС в секторі роумінгу.

Наступний крок - подання закону до Європейської Комісії для проведення офіційної оцінки його відповідності праву Європейського Союзу. У разі позитивного висновку, Єврокомісія може ініціювати рішення про взаємне надання режиму внутрішнього ринку для роумінгу між ЄС та Україною, що фактично означатиме повноцінне приєднання до політики RLAH 

- повідомили в НКЕК.

У НКЕК також зазначили, що українці зможуть користуватися послугами роумінгу за ціною домашнього тарифу, подорожуючи до країн ЄС (27 держав-членів). Вартість тарифів чи умови не відрізнятимуться залежно від країни перебування в ЄС. Залишатися на зв’язку без "роумінгового стресу" та необхідності шукати підключення до Wi-Fi.

Нагадаємо

Львів має стати першим містом, де після тестування зв’язок 5G запустять комерційно.

Павло Башинський

Павло Башинський

ПолітикаТехнології
Європейська комісія
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Україна
Львів
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9