Ще один крок на шляху до європейської зони вільного роумінгу: Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який відкриває шлях до спільного роумінгу з Європейським Союзом, передає УНН з посиланням на картку законопроєкту №12150.

Повернуто з підписом від Президента України - йдеться в картці законопроєкту.

Відповідно до перехідних положень, він має набрати чинності з дня, наступного за днем його опублікування у парламентській газеті "Голос України", та вводиться в дію з дня, визначеного Україною та Європейським Союзом у рішенні Комітету Асоціації ЄС – Україна у торговельному складі про надання режиму внутрішнього ринку для роумінгу в мережах мобільного зв’язку загального користування.

Доповнення

Вказаний законопроєкт був ухвалений парламентом 15 квітня. Як повідомили в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв`язку, з підписанням цього закону Україна завершила виконання свого "домашнього завдання" щодо законодавчого та нормативного наближення до актів права ЄС у сфері роумінгу. Це створює необхідні умови для інтеграції до Єдиного цифрового ринку ЄС в секторі роумінгу.

Наступний крок - подання закону до Європейської Комісії для проведення офіційної оцінки його відповідності праву Європейського Союзу. У разі позитивного висновку, Єврокомісія може ініціювати рішення про взаємне надання режиму внутрішнього ринку для роумінгу між ЄС та Україною, що фактично означатиме повноцінне приєднання до політики RLAH - повідомили в НКЕК.

У НКЕК також зазначили, що українці зможуть користуватися послугами роумінгу за ціною домашнього тарифу, подорожуючи до країн ЄС (27 держав-членів). Вартість тарифів чи умови не відрізнятимуться залежно від країни перебування в ЄС. Залишатися на зв’язку без "роумінгового стресу" та необхідності шукати підключення до Wi-Fi.

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