Еще один шаг на пути к европейской зоне свободного роуминга: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который открывает путь к общему роумингу с Европейским Союзом, передает УНН со ссылкой на карточку законопроекта №12150.

Возвращено с подписью от Президента Украины - говорится в карточке законопроекта.

В соответствии с переходными положениями, он должен вступить в силу со дня, следующего за днем его опубликования в парламентской газете "Голос Украины", и вводится в действие со дня, определенного Украиной и Европейским Союзом в решении Комитета Ассоциации ЕС – Украина в торговом составе о предоставлении режима внутреннего рынка для роуминга в сетях мобильной связи общего пользования.

Дополнение

Указанный законопроект был принят парламентом 15 апреля. Как сообщили в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи, с подписанием этого закона Украина завершила выполнение своего "домашнего задания" по законодательному и нормативному приближению к актам права ЕС в сфере роуминга. Это создает необходимые условия для интеграции в Единый цифровой рынок ЕС в секторе роуминга.

Следующий шаг - представление закона в Европейскую Комиссию для проведения официальной оценки его соответствия праву Европейского Союза. В случае положительного заключения, Еврокомиссия может инициировать решение о взаимном предоставлении режима внутреннего рынка для роуминга между ЕС и Украиной, что фактически будет означать полноценное присоединение к политике RLAH - сообщили в НКЭК.

В НКЭК также отметили, что украинцы смогут пользоваться услугами роуминга по цене домашнего тарифа, путешествуя в страны ЕС (27 государств-членов). Стоимость тарифов или условия не будут отличаться в зависимости от страны пребывания в ЕС. Оставаться на связи без "роумингового стресса" и необходимости искать подключение к Wi-Fi.

Напомним

Львов должен стать первым городом, где после тестирования связь 5G запустят коммерчески.