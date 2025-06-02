Еще один шаг на пути к европейской зоне свободного роуминга: Зеленский подписал закон

$41.530.00
47.070.27
ukenru
Второй раунд переговоров в Стамбуле: о чем договорились Украина и россия
18:59 • 12590 просмотра

Второй раунд переговоров в Стамбуле: о чем договорились Украина и россия

14:39 • 31607 просмотра

Украина и рф договорились обменять всех тяжелобольных и военнопленных в возрасте до 25 лет - Умеров

14:21 • 72979 просмотра

Украина предложила россии новую встречу до конца июня

2 июня, 13:07 • 84462 просмотра

Украина на переговорах в Стамбуле передала рф список детей для возвращения и ждет ответа - Ермак

2 июня, 11:49 • 156804 просмотра

Trade-In набирает обороты: украинцы обновляют технику быстрее американцев

Эксклюзив
2 июня, 06:01 • 162657 просмотра

Расстройства пищевого поведения у взрослых и детей: почему возникают и как бороться

Эксклюзив
1 июня, 14:33 • 161139 просмотра

Неделя для коммуникаций и обучения: астропрогноз на 2-8 июня

1 июня, 13:29 • 210354 просмотра

Командующий Сухопутных войск Драпатый подал в отставку после гибели 12 бойцов

1 июня, 12:56 • 214159 просмотра

Полтора года подготовки: как СБУ поразила 41 самолет стратегической авиации рф

Эксклюзив
1 июня, 11:01 • 123193 просмотра

В Сухопутных войсках подтвердили: враг ударил по учебному подразделению в Днепропетровской области

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
1.8м/с
73%
750мм
Популярные новости

В Стамбуле стартовали переговоры Украины и россии при участии Турции - МИД

2 июня, 11:45 • 163353 просмотра

В Киевском СИЗО разоблачили возможную подделку документов о осужденных, начато расследование - Омбудсмен

2 июня, 12:24 • 38351 просмотра

Переговоры в Стамбуле завершились, готовится новый обмен пленными - Зеленский

2 июня, 13:20 • 14606 просмотра

Переговоры Украины и рф: росСМИ анонсировали третий раунд "в течение какого-то времени"

2 июня, 13:22 • 56885 просмотра

Экс-глава МИД Германии Бербок возглавила Генеральную Ассамблею ООН

15:15 • 28864 просмотра
публикации

Второй раунд переговоров в Стамбуле: о чем договорились Украина и россия

18:59 • 12590 просмотра

Trade-In набирает обороты: украинцы обновляют технику быстрее американцев

2 июня, 11:49 • 156804 просмотра

Лимиты на переводы с карты на карту, прохождение ВЛК, увеличение стоимости техосмотра авто: что ждет украинцев с 1 июня

1 июня, 04:00 • 332066 просмотра

“Золотая” должность под угрозой: Елена Дума уперлась в “кресло” главы АРМА и снова воюет из-за реформы

30 мая, 14:15 • 374515 просмотра

Ценности на свалке: мир в минусе на 91 млрд долларов из-за e-waste

30 мая, 13:52 • 387608 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Рустем Умєров

Сергей Кислыця

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Стамбул

Турция

Соединённые Штаты

Донецкая область

Реклама
УНН Lite

50 Cent хочет поговорить с Трампом о возможном помиловании Diddy - TMZ

2 июня, 07:53 • 127444 просмотра

1 июня - День молока: рецепты любимых молочных коктейлей

1 июня, 12:31 • 134236 просмотра

Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этим летом

31 мая, 16:00 • 212996 просмотра

Айс-латте: пять вариантов холодного кофе, которые легко приготовить дома

30 мая, 12:39 • 152832 просмотра

"Том Круз напугал бы нас больше, чем Брэд Питт" - режиссер "Формулы-1" о выборе актера для фильма

30 мая, 08:06 • 182106 просмотра
Актуальное

Беспилотный летательный аппарат

Хранитель

Ту-95

Туполев Ту-22М

Ту-160

Еще один шаг на пути к европейской зоне свободного роуминга: Зеленский подписал закон

Киев • УНН

 • 836 просмотра

Президент подписал закон, открывающий путь к совместному роумингу с ЕС. Украинцы смогут пользоваться роумингом в ЕС по ценам домашнего тарифа без "роумингового стресса".

Еще один шаг на пути к европейской зоне свободного роуминга: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который открывает путь к общему роумингу с Европейским Союзом, передает УНН со ссылкой на карточку законопроекта №12150.

Возвращено с подписью от Президента Украины 

- говорится в карточке законопроекта.

В соответствии с переходными положениями, он должен вступить в силу со дня, следующего за днем его опубликования в парламентской газете "Голос Украины", и вводится в действие со дня, определенного Украиной и Европейским Союзом в решении Комитета Ассоциации ЕС – Украина в торговом составе о предоставлении режима внутреннего рынка для роуминга в сетях мобильной связи общего пользования.

Дополнение

Указанный законопроект был принят парламентом 15 апреля. Как сообщили в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи, с подписанием этого закона Украина завершила выполнение своего "домашнего задания" по законодательному и нормативному приближению к актам права ЕС в сфере роуминга. Это создает необходимые условия для интеграции в Единый цифровой рынок ЕС в секторе роуминга.

Следующий шаг - представление закона в Европейскую Комиссию для проведения официальной оценки его соответствия праву Европейского Союза. В случае положительного заключения, Еврокомиссия может инициировать решение о взаимном предоставлении режима внутреннего рынка для роуминга между ЕС и Украиной, что фактически будет означать полноценное присоединение к политике RLAH 

- сообщили в НКЭК.

В НКЭК также отметили, что украинцы смогут пользоваться услугами роуминга по цене домашнего тарифа, путешествуя в страны ЕС (27 государств-членов). Стоимость тарифов или условия не будут отличаться в зависимости от страны пребывания в ЕС. Оставаться на связи без "роумингового стресса" и необходимости искать подключение к Wi-Fi.

Напомним

Львов должен стать первым городом, где после тестирования связь 5G запустят коммерчески.

Павел Башинский

Павел Башинский

политикаТехнологии
Европейская комиссия
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Украина
Львов
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9