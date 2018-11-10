Сестра розповіла про стан Балуха після побачення з ним

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Український політв'язень Володимир Балух виглядає і відчуває себе трохи краще, ніж під час голодування. Про це розповіла сестра Балуха після побачення з братом в Керченській колонії, передає УНН з посиланням на Кримську правозахисну групу.