Сестра розповіла про стан Балуха після побачення з ним
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Український політв'язень Володимир Балух виглядає і відчуває себе трохи краще, ніж під час голодування. Про це розповіла сестра Балуха після побачення з братом в Керченській колонії, передає УНН з посиланням на Кримську правозахисну групу.
"Володя худий, блідий, обличчя сіре, блиску в очах немає, але виглядає він краще, ніж в серпні, коли я його бачила востаннє", - розповіла вона.
За словами сестри, активіст мріє скоріше вийти на свободу і обійняти матір.
"Брат дуже сильно переживає за нашу маму, він весь час запитував про неї, просив допомагати і берегти її. У неї високий тиск, задишка, ноги болять, вона майже не ходить, живе на таблетках. Вона дуже сумує за сином", - додала Надія.
Побачення відбулося 8 листопада 2018 року і тривало близько півтори години в спеціальному приміщенні для переговорів. За словами сестри українця, там встановлені п'ять кабінок зі скляними перегородками і телефонними трубками, через які погано чути. Вона розповіла, що їм довелося кілька разів поміняти кабінку, щоб почути один одного.
Нагадаємо, 18 жовтня, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз повідомив, що український активіст і політв'язень Володимир Балух був етапований до Керчі.