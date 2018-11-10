Сестра рассказала о состоянии Балуха после свидания с ним
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Украинский политзаключенный Владимир Балух выглядит и чувствует себя немного лучше, чем во время голодания. Об этом рассказала сестра Балуха после свидания с братом в Керченской колонии, передает УНН со ссылкой на Крымскую правозащитную группу.
"Володя худой, бледный, лицо серое, блеска в глазах нет, но выглядит он лучше, чем в августе, когда я его видела в последний раз", - рассказала она.
По словам сестры, активист мечтает поскорее выйти на свободу и обнять мать.
"Брат очень сильно переживает за нашу маму, он все время спрашивал о ней, просил помогать и беречь ее. У нее высокое давление, одышка, ноги болят, она почти не ходит, живет на таблетках. Она очень скучает по сыну", - добавила Надежда.
Свидание состоялось 8 ноября 2018 года и продолжалось около полутора часов в специальном помещении для переговоров. По словам сестры украинца, там установлены пять кабинок со стеклянными перегородками и телефонными трубками, через которые плохо слышно. Она рассказала, что им пришлось несколько раз поменять кабинку, чтобы услышать друг друга.
Напомним, 18 октября, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз сообщил, что украинский активист и политзаключенный Владимир Балух был этапирован в Керчь.