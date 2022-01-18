Сенатор заявив про призначення посла США в Україні “найближчим часом”

Цитата:

“Я дуже розчарований в адміністрації Байдена через те, що вони швидше не призначили людину на цю посаду. Я знову обговорював із Держдепартаментом це питання минулого тижня, і вони запевнили мене, що найближчим часом буде призначено досвідченого, карʼєрного дипломата. І я радий це чути, це потрібно зробити”, — сказав Портман.

Додамо

Водночас, менш ніж два тижні тому, ЗМІ повідомляли про те, що адміністрація Байдена поки що не знайшла відповідного кандидата на посаду посла США в Україні.

У Білому домі при цьому зазначали, що президент США продовжує шукати “відповідну людину” на цю посаду.

Контекст

Посада голови диппредставництва США в українській столиці залишається вакантною з травня 2019 року, коли попереднього посла Марію Йованович було відкликано до Вашингтона. Йованович отримала призначення в Україні у 2016 році ще за президента-демократа Барака Обами, а у травні 2019 року залишила свою посаду на особисту вимогу Трампа, який звинуватив її в нелояльності.

На зустрічі за участю голови фракції “Слуга народу” Давида Арахамії з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном торік у травні було озвучено звернення з проханням призначити спецпредставника по Україні Крістіну Квін послом на постійній основі, що викликало неоднозначну реакцію.

У вересні в українському МЗС заявляли, що “не мають новин” щодо призначення посла США в Україні.

Водночас у грудні у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Байден може обрати кандидатом на посаду посла в Україні досвідченого дипломата Бріджит Брінк.