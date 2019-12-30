Сенатор Кеннеді: є різні варіанти проведення розгляду по імпічменту
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Сенатор-республіканець Джон Кеннеді, який часто виступає в підтримку президента Дональда Трампа, заявив у неділю, що правил проведення розгляду по імпічменту в Сенаті не існує і що палата може прийняти рішення про виклик свідків. Про це повідомляє УНН із посиланням на Голос Америки.
“Коли справа доходить до імпічменту, правило полягає в тому, що практично немає ніяких стійких норм”, — заявив Кеннеді, виступаючи на каналі CNN.
Тому Сенат може зробити безліч кроків, в тому числі формування комітету щодо заслуховування свідчень у справі, сказав він.
Палата представників, яку контролюють демократи, раніше в цьому місяці оголосила Трампу імпічмент за звинуваченнями в зловживанні повноваженнями і перешкоджання роботі Конгресу.
Очікується, що Сенат, де більшість становлять республіканці, проведе розгляд по імпічменту на початку наступного року, як тільки спікер Палати представників Ненсі Пелосі направить в Сенат статті імпічменту.
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“Це не кримінальний процес”, — сказав Кеннеді, зазначивши, що “немає ніяких стандартів доказів” і “немає правил надання доказів”.
Сенатори не дійшли згоди про доцільність виклику свідків. Республіканці мають більшість в 53 місця в 100-місцевому Сенаті, де правила проведення розгляду будуть прийматися більшістю в 51 голос.
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Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що хотів би заслухати показання і задати питання, перш ніж прийняти рішення про виклик свідків. Макконнел заявив, що “повністю координує” свої дії щодо імпічменту з Білим домом, зазначивши, що він “не є неупередженим членом журі”.
За словами Кеннеді, у Сенату є кілька варіантів дій.
“Я б цього не рекомендував, але Сенат через головуючого, главу Верховного суду, може призначити комітет для заслуховування додаткових свідчень, якщо вважатиме це за необхідне”, — сказав він.
Перед початком розгляду по імпічменту сенатори клянуться “зробити неупереджене відправлення правосуддя відповідно до Конституції та законів”.
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