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Сенатор Кеннеді: є різні варіанти проведення розгляду по імпічменту

Сенатор Кеннеді: є різні варіанти проведення розгляду по імпічменту

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. Сенатор-республіканець Джон Кеннеді, який часто виступає в підтримку президента Дональда Трампа, заявив у неділю, що правил проведення розгляду по імпічменту в Сенаті не існує і що палата може прийняти рішення про виклик свідків. Про це повідомляє УНН із посиланням на Голос Америки.

“Коли справа доходить до імпічменту, правило полягає в тому, що практично немає ніяких стійких норм”, — заявив Кеннеді, виступаючи на каналі CNN.

Тому Сенат може зробити безліч кроків, в тому числі формування комітету щодо заслуховування свідчень у справі, сказав він.

Палата представників, яку контролюють демократи, раніше в цьому місяці оголосила Трампу імпічмент за звинуваченнями в зловживанні повноваженнями і перешкоджання роботі Конгресу.

Очікується, що Сенат, де більшість становлять республіканці, проведе розгляд по імпічменту на початку наступного року, як тільки спікер Палати представників Ненсі Пелосі направить в Сенат статті імпічменту.

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“Це не кримінальний процес”, — сказав Кеннеді, зазначивши, що “немає ніяких стандартів доказів” і “немає правил надання доказів”.

Сенатори не дійшли згоди про доцільність виклику свідків. Республіканці мають більшість в 53 місця в 100-місцевому Сенаті, де правила проведення розгляду будуть прийматися більшістю в 51 голос.

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Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що хотів би заслухати показання і задати питання, перш ніж прийняти рішення про виклик свідків. Макконнел заявив, що “повністю координує” свої дії щодо імпічменту з Білим домом, зазначивши, що він “не є неупередженим членом журі”.

За словами Кеннеді, у Сенату є кілька варіантів дій.

“Я б цього не рекомендував, але Сенат через головуючого, главу Верховного суду, може призначити комітет для заслуховування додаткових свідчень, якщо вважатиме це за необхідне”, — сказав він.

Перед початком розгляду по імпічменту сенатори клянуться “зробити неупереджене відправлення правосуддя відповідно до Конституції та законів”.

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