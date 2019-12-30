Сенатор Кеннеди: есть разные варианты проведения разбирательства по импичменту

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Сенатор-республиканец Джон Кеннеди, который часто выступает в поддержку президента Дональда Трампа, заявил в воскресенье, что правила проведения разбирательств по импичменту в Сенате не существует и что палата может принять решение о вызове свидетелей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.