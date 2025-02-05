Сенат США затвердив нового генпрокурора - соратницю Трампа Пем Бонді

Сенат США, контрольований республіканцями, затвердив у вівторок Пем Бонді як нового генерального прокурора Сполучених Штатів, призначивши одну з найвідданіших політичних союзниць президента країни Дональда Трампа на найвищу посаду в системі американського правопорядку - очільницею Міністерства юстиції США, пише УНН з посиланням на "Голос Америки".

Деталі

Голосування пройшло з результатом 54-46 на користь Бонді, колишнього генерального прокурора Флориди. Це рішення, як вказано, допоможе Трампу зміцнити контроль над Міністерством юстиції США, у якому нещодавно було проведено масштабне скорочення кадрів, що торкнулося прокурорів та агентів ФБР, які брали участь у розслідуванні заворушень у Капітолії 6 січня 2021 року.

Сенатор-демократ Джон Феттерман приєднався до 53 республіканців, проголосувавши за затвердження Бонді.

Під час слухань у Сенаті, що минули минулого місяця, 59-річна Бонді пообіцяла зберегти незалежність Міністерства юстиції та заявила, що не втручатиме політику в кримінальні чи цивільні розслідування.

Доповнення

Після вступу на посаду 20 січня Трамп підписав указ, у якому засудив так зване використання федеральних правоохоронних органів та спецслужб у політичних цілях. Він доручив генеральному прокурору провести "перевірку діяльності всіх департаментів та агентств, які мають повноваження щодо цивільного чи кримінального переслідування".

Бонді, яка має багаторічний досвід роботи як прокурора, раніше представляла Трампа під час його першого імпічменту. Вона також підтримувала його заяви щодо фальсифікацій на президентських виборах 2020 року.

Перший кандидат на посаду генпрокурора, колишній конгресмен Метт Гейц, відмовився від висування через розслідування, відкрите проти нього комітетом з етики Палати представників.

Наразі Гейц залишається єдиним кандидатом до кабінету Трампа, який відмовився від посади. У вівторок сенатські комітети схвалили ще дві кандидатури на посади у новій адміністрації – Роберта Кеннеді-молодшого на посаду міністра охорони здоров'я та Тулсі Габбард на посаду директора Національної розвідки США.