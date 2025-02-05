Сенат США утвердил нового генпрокурора - соратницу Трампа Пэм Бонди

Сенат США, контролируемый республиканцами, утвердил во вторник Пэм Бонди как нового генерального прокурора Соединенных Штатов, назначив одну из самых преданных политических союзниц президента страны Дональда Трампа на высшую должность в системе американского правопорядка - главой Министерства юстиции США, пишет УНН со ссылкой на «Голос Америки».

Детали

Голосование прошло с результатом 54-46 в пользу Бонди, бывшего генерального прокурора Флориды. Это решение, как указано, поможет Трампу укрепить контроль над Министерством юстиции США, в котором недавно было проведено масштабное сокращение кадров, что коснулось прокуроров и агентов ФБР, участвовавших в расследовании беспорядков в Капитолии 6 января 2021 года.

Сенатор-демократ Джон Феттерман присоединился к 53 республиканцам, проголосовав за утверждение Бонди.

Во время слушаний в Сенате, прошедших в прошлом месяце, 59-летняя Бонди пообещала сохранить независимость Министерства юстиции и заявила, что не будет вмешивать политику в уголовные или гражданские расследования.

Дополнение

После вступления в должность 20 января Трамп подписал указ, в котором осудил так называемое использование федеральных правоохранительных органов и спецслужб в политических целях. Он поручил генеральному прокурору провести «проверку деятельности всех департаментов и агентств, которые имеют полномочия по гражданскому или уголовному преследованию».

Бонди, которая имеет многолетний опыт работы в качестве прокурора, ранее представляла Трампа во время его первого импичмента. Она также поддерживала его заявления о фальсификациях на президентских выборах 2020 года.

Первый кандидат на должность генпрокурора, бывший конгрессмен Мэтт Гейц, отказался от выдвижения из-за расследования, открытого против него комитетом по этике Палаты представителей.

Сейчас Гейц остается единственным кандидатом в кабинет Трампа, который отказался от должности. Во вторник сенатские комитеты одобрили еще две кандидатуры на должности в новой администрации - Роберта Кеннеди-младшего на должность министра здравоохранения и Тулси Габбард на должность директора Национальной разведки США.