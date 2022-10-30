Ще мінус 950: Генштаб оновив дані щодо знищених окупантів

Деталі

За даними Генштабу, втрати ворога з 24.02 до 30.10 орієнтовно такі:

• особового складу ‒ близько 71 200 (+950),

• танків ‒ 2672 (+13) од,

• бойових броньованих машин ‒ 5453 (+52) од,

• артилерійських систем – 1724 (+16) од,

• РСЗВ / MLRS – 383 (+3) од,

• засоби ППО ‒ 197 (+2) од,

• літаків – 274 (+1) од,

• гелікоптерів – 252 (+0) од,

• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1412 (+6),

• крилаті ракети ‒ 352 (+1),

• кораблі/катери ‒ 16 (+0) од,

• автомобільної техніки та автоцистерн – 4120 (+13) од,

• спеціальна техніка ‒ 154 (+2).

Як зазначили, найбільших втрат окупанти зазнали на Донецькому та Лиманському напрямках.

Нагадаємо

За даними ранкового зведення Генштабу, ЗСУ відбили атаки росіян в районі 10 населених пунктів Донецької області.