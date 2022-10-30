Ще мінус 950: Генштаб оновив дані щодо знищених окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. За добу Збройні сили України знищили 950 російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення – приблизно 71 200. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Деталі
За даними Генштабу, втрати ворога з 24.02 до 30.10 орієнтовно такі:
• особового складу ‒ близько 71 200 (+950),
• танків ‒ 2672 (+13) од,
• бойових броньованих машин ‒ 5453 (+52) од,
• артилерійських систем – 1724 (+16) од,
• РСЗВ / MLRS – 383 (+3) од,
• засоби ППО ‒ 197 (+2) од,
• літаків – 274 (+1) од,
• гелікоптерів – 252 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1412 (+6),
• крилаті ракети ‒ 352 (+1),
• кораблі/катери ‒ 16 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 4120 (+13) од,
• спеціальна техніка ‒ 154 (+2).
Як зазначили, найбільших втрат окупанти зазнали на Донецькому та Лиманському напрямках.
Нагадаємо
За даними ранкового зведення Генштабу, ЗСУ відбили атаки росіян в районі 10 населених пунктів Донецької області.