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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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Ще мінус 950: Генштаб оновив дані щодо знищених окупантів

Ще мінус 950: Генштаб оновив дані щодо знищених окупантів

Київ • УНН

 • 193314 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. За добу Збройні сили України знищили 950 російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення – приблизно 71 200. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Деталі

За даними Генштабу, втрати ворога з 24.02 до 30.10 орієнтовно такі:

• особового складу ‒ близько 71 200 (+950),

• танків ‒ 2672 (+13) од,

• бойових броньованих машин  ‒ 5453 (+52) од,

• артилерійських систем  – 1724 (+16) од,

• РСЗВ / MLRS – 383 (+3) од,

• засоби ППО  ‒ 197 (+2) од,

• літаків – 274 (+1) од,

• гелікоптерів  – 252 (+0) од,

• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1412 (+6),

• крилаті ракети ‒ 352 (+1),

• кораблі/катери ‒ 16 (+0) од,

• автомобільної техніки та автоцистерн – 4120 (+13) од,

• спеціальна техніка  ‒ 154 (+2).

Як зазначили, найбільших втрат окупанти зазнали на Донецькому та Лиманському напрямках.

Нагадаємо

За даними ранкового зведення Генштабу, ЗСУ відбили атаки росіян в районі 10 населених пунктів Донецької області.

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