СБУ повідомила імена ще трьох найманців з ПВК "Вагнер"

“Сьогодні СБУ додатково оприлюднює інформацію стосовно ще трьох іноземних найманців ПВК „Вагнер“, мінімум два з яких приймали участь у бойових діях на сході України у складі російських НЗФ. До того ж один з них — громадянин Республіки Вірменія Грачян Геворг (Hrachan Gevorg), 21 листопада 1980 року народження, загинув під час так званого „пригожинського наступу“ в Сирії 7 лютого 2018 року”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 26 липня 2018 року під час брифінгу СБУ було оприлюднено прізвища 70 найманців, які загинули або отримали поранення під час цих подій, у тому числі дані на десять іноземних громадян.

Раніше спецслужби України встановили дані щодо 206 учасників атаки бойовиків ПВК "Вагнер" на промисловий об'єкт у Дейр-ез-Зорі. Не менше ніж 80 бойовиків було вбито, приблизно 100 поранено.

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Увечері 7 лютого 2018 року бійці російської приватної військової компанії "Вагнер" і солдати урядових сил Сирії намагалися захопити нафтопереробний завод, який контролювали курдські загони й американські військові із загону спеціального призначення "Дельта". Атаку вдалося відбити завдяки прибуттю на допомогу американських військових вертольотів і літаків.

Війна в Сирії триває із 2011 року. У бойових діях беруть участь урядові війська, опозиціонери, радикальні ісламісти, курди та бойовики ІД. РФ офіційно вступила у військову кампанію у Сирії 30 вересня 2015 року. У березні 2016 року президент РФ Володимир Путін наказав почати виведення основних російських сил із країни, однак авіаційне угруповання РФ продовжувало завдавати ударів по позиціях сил, які протистоять президенту Сирії Башару Асаду.

11 грудня 2017 року президент РФ наказав почати виведення російських військ із Сирії в пункти постійної дислокації на території РФ. 22 грудня російський міністр оборони Сергій Шойгу заявив про виконання указу. Втім, у Сирії залишились три батальйони військової поліції, центр примирення сторін, пункт матеріально-технічного забезпечення ВМФ Росії у Тартусі й авіаційна група на базі Хмеймім.