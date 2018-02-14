Загиблі російські "вагнери" у Сирії намагались захопити нафтозавод - ЗМІ

ukru
Ексклюзив
08:19 • 50232 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

08:00 • 53312 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
07:23 • 74384 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Ексклюзив
07:13 • 112343 перегляди

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

26 березня, 20:57 • 91927 перегляди

Макрон розповів, які завдання може виконувати миротворчий контингент в Україні

Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 277018 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 253235 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 397496 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 259784 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 370682 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
2 м/с
48 %
752 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Деталі домовленостей про припинення вогню досі незрозумілі - ISW

Деталі домовленостей про припинення вогню досі незрозумілі - ISW

27 березня, 00:00 • 111684 перегляди
Трамп без вагань посилить санкції проти рф, якщо це дасть йому перевагу - міністр фінансів США

Трамп без вагань посилить санкції проти рф, якщо це дасть йому перевагу - міністр фінансів США

27 березня, 00:49 • 111553 перегляди
Келлог: рф нікуди не піде з окупованих територій України

Келлог: рф нікуди не піде з окупованих територій України

04:30 • 82922 перегляди
Втрати ворога: за добу ЗСУ відмінусували 1670 росіян та знищили 58 артсистем

Втрати ворога: за добу ЗСУ відмінусували 1670 росіян та знищили 58 артсистем

05:14 • 95472 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

07:00 • 103856 перегляди
Публікації
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

09:17 • 22156 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

07:13 • 112351 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

07:00 • 103856 перегляди
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 192967 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 277027 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 117287 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 108007 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 139479 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 156354 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 161080 перегляди
Актуальне
Загиблі російські "вагнери" у Сирії намагались захопити нафтозавод - ЗМІ

Загиблі російські "вагнери" у Сирії намагались захопити нафтозавод - ЗМІ

Київ • УНН

 • 19461 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. У сирійській провінції Дейр-ез-Зор 7 лютого у ході боїв за участю американської авіації загинули кілька російських найманців, які намагалися здійснити несанкціонований рейд на нафтопереробний завод. Як пише видання “Комерсант”, російське командування в Сирії не давало дозволу на таку операцію і розцінило її як “небезпечну самодіяльність”, передає УНН.

За словами джерела видання, причиною інциденту в провінції Дейр-ез-Зор стала спроба місцевих “великих підприємців, які в даний момент підтримують Башара Асада”, захопити нафтові і газові родовища, що знаходяться під контролем курдів — союзників США.

З цією метою в наступ рушили проурядові племінні формування разом з так званими загонами мисливців на ІГІЛ (ISIS Hunters), посиленими бійцями “ПВК Вагнера”. Удару американських ВПС і артобстрілу піддалися і ті і інші.

Коментуючи події, у Міноборони РФ повідомило про 25 поранених сирійців, проте загибель російських громадян заперечило. У той же час родичі і близькі підтверджують загибель п’ятьох росіян, які, за інформацією дослідницької організації Conflict Intelligence Team, працювали в приватній військової компанії “Вагнер”.

CIT заявила, що, зокрема, отримала підтвердження загибелі Станіслава Матвєєва і Ігоря Косотурова з міста Азбест Свердловської області, а також Володимира Логінова з Калінінградської області. Їх організація назвала бійцями приватної військової компанії “Вагнер”. Крім того, організація знайшла підтвердження загибелі бійця “Вагнера” Олексія Ладигіна, який за даними CIT, до подорожі в Сирію міг воювати на Донбасі.

В той же час міжнародні ЗМІ розходяться в думці стосовно кількості загиблих росіян. За даними агентства Bloomberg, всього в результаті нальоту загинули понад 200 осіб, більшість з яких — росіяни.

Схожу думку висловив російський бізнесмен Олександр Іонов, якого агентство характеризує як “керівника фінансованої Кремлем групи, що підтримує сепаратистів”.

Ще одне видання, The New York Times, посилаючись на джерела серед сирійських військових, навело цифру у близько 100 загиблих росіян.

Як повідомляють російські “Ведомости”, всього, включаючи сирійців, під Хішамом загинуло 40 осіб, ще 72 отримали поранення.

Такі данні російські ЗМІ отримали від джерел, близьких до так званої приватної військової компанії ( “ПВК Вагнера”). Джерело з Міноборони РФ повідомило, що такі оцінки втрат найбільш близькі до дійсності.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$72.79
Bitcoin
$87,436.90
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,074.86
Ethereum
$2,024.54