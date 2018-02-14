Загиблі російські "вагнери" у Сирії намагались захопити нафтозавод - ЗМІ

За словами джерела видання, причиною інциденту в провінції Дейр-ез-Зор стала спроба місцевих “великих підприємців, які в даний момент підтримують Башара Асада”, захопити нафтові і газові родовища, що знаходяться під контролем курдів — союзників США.

З цією метою в наступ рушили проурядові племінні формування разом з так званими загонами мисливців на ІГІЛ (ISIS Hunters), посиленими бійцями “ПВК Вагнера”. Удару американських ВПС і артобстрілу піддалися і ті і інші.

Коментуючи події, у Міноборони РФ повідомило про 25 поранених сирійців, проте загибель російських громадян заперечило. У той же час родичі і близькі підтверджують загибель п’ятьох росіян, які, за інформацією дослідницької організації Conflict Intelligence Team, працювали в приватній військової компанії “Вагнер”.

CIT заявила, що, зокрема, отримала підтвердження загибелі Станіслава Матвєєва і Ігоря Косотурова з міста Азбест Свердловської області, а також Володимира Логінова з Калінінградської області. Їх організація назвала бійцями приватної військової компанії “Вагнер”. Крім того, організація знайшла підтвердження загибелі бійця “Вагнера” Олексія Ладигіна, який за даними CIT, до подорожі в Сирію міг воювати на Донбасі.

В той же час міжнародні ЗМІ розходяться в думці стосовно кількості загиблих росіян. За даними агентства Bloomberg, всього в результаті нальоту загинули понад 200 осіб, більшість з яких — росіяни.

Схожу думку висловив російський бізнесмен Олександр Іонов, якого агентство характеризує як “керівника фінансованої Кремлем групи, що підтримує сепаратистів”.

Ще одне видання, The New York Times, посилаючись на джерела серед сирійських військових, навело цифру у близько 100 загиблих росіян.

Як повідомляють російські “Ведомости”, всього, включаючи сирійців, під Хішамом загинуло 40 осіб, ще 72 отримали поранення.

Такі данні російські ЗМІ отримали від джерел, близьких до так званої приватної військової компанії ( “ПВК Вагнера”). Джерело з Міноборони РФ повідомило, що такі оцінки втрат найбільш близькі до дійсності.