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Погибшие русские "вагнеры" в Сирии пытались захватить нефтезавод - СМИ

Погибшие русские "вагнеры" в Сирии пытались захватить нефтезавод - СМИ

Киев  •  УНН

 • 19461 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. В сирийской провинции Дейр-эз-Зор 7 февраля в ходе боев с участием американской авиации погибли несколько российских наемников, которые пытались осуществить несанкционированный рейд на нефтеперерабатывающий завод. Как пишет издание "Коммерсант", русское командование в Сирии не давало разрешения на такую операцию и расценило ее как "опасную самодеятельность", передает УНН.

По словам источника, причиной инцидента в провинции Дейр-эз-Зор стала попытка местных “крупных предпринимателей, которые в данный момент поддерживают Башара Асада”, захватить нефтяные и газовые месторождения, которые находятся под контролем курдов — союзников США.

С этой целью в наступление двинулись проправительственные племенные формирования вместе с так называемыми отрядами охотников на ИГИЛ (ISIS Hunters), усиленными бойцами “ПГК Вагнера”. Удар ВВС и артобстрелу подверглись и те и другие.

Комментируя события, в Минобороны РФ сообщило о 25 раненых сирийцев, однако гибель российских граждан отрицается. В то же время родственники и близкие подтверждают гибель пятерых россиян, которые, по информации исследовательской организации Conflict Intelligence Team, работали в частной военной компании “Вагнер”.

CIT заявила, что, в частности, получила подтверждение гибели Станислава Матвеева и Игоря Косотурова из города Асбест Свердловской области, а также Владимира Логинова с Калининградской области. Их организация назвала бойцами частной военной компании “Вагнер”. Кроме того, организация нашла подтверждения гибели бойца “Вагнера” ​​Алексея Ладыгина, который по данным CIT, до путешествия в Сирию мог воевать на Донбассе.

В то же время международные СМИ расходятся во мнении относительно количества погибших россиян. По данным агентства Bloomberg, всего в результате налета погибло более 200 человек, большинство из которых — россияне.

Похожее мнение высказал российский бизнесмен Александр Ионов, которого агентство характеризует как “руководителя финансируемой Кремлем группы, которая поддерживает сепаратистов”.

Еще одно издание, The New York Times, ссылаясь на источники среди сирийских военных, привело цифру в около 100 погибших россиян.

Как сообщают российские “Ведомости”, всего, включая сирийцев, в Хишаме погибли 40 человек, еще 72 получили ранения.

Такие данные российские СМИ получили от источников, близких к так называемой частной военной компании (“ПГК Вагнера”). Источник из Минобороны РФ сообщил, что такие оценки потерь наиболее близки к действительности.

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