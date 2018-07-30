СБУ сообщила имена еще трёх наемников из ЧВК "Вагнер"

“Сегодня СБУ дополнительно обнародует информацию о еще трех иностранных наемниках ЧВК ”Вагнер“, минимум двое из которых принимали участие в боевых действиях на востоке Украины в составе российских НВФ. К тому же один из них — гражданин Республики Армения Грачян Геворг (Hrachan Gevorg), 21 ноября 1980 года, погиб во время так называемого „пригожинского наступления“ в Сирии 7 февраля 2018 года”, - говорится в сообщении.

Напомним, 26 июля 2018 года во время брифинга СБУ были обнародованы фамилии 70 наемников, погибших или получивших ранения во время этих событий, в том числе данные на десять иностранных граждан.

Ранее спецслужбы Украины установили данные по 206 участникам атаки боевиков ППК “Вагнер” на промышленный объект в Дейр-эз-Зоре. Не менее 80 боевиков были убиты, около 100 ранены.

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Вечером 7 февраля 2018 года бойцы российской частной военной компании “Вагнер” и солдаты правительственных сил Сирии пытались захватить нефтеперерабатывающий завод, который контролировали курдские отряды и американские военные из отряда специального назначения “Дельта”. Атаку удалось отбить благодаря прибытию на помощь американских военных вертолетов и самолетов.

Война в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики ИГ. РФ официально вступила в военную кампанию в Сирии 30 сентября 2015 года. В марте 2016 года президент РФ Владимир Путин приказал начать вывод основных российских сил из страны, однако авиационные группировки РФ продолжали наносить удары по позициям сил, которые противостоят президенту Сирии Башару Асаду.

11 декабря 2017 года президент РФ приказал начать вывод российских войск из Сирии в пункты постоянной дислокации на территории РФ. 22 декабря российский министр обороны Сергей Шойгу заявил о выполнении указа. Впрочем, в Сирии остались три батальона военной полиции, центр примирения сторон, пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе и авиационная группа на базе Хмеймим.