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У СБУ констатували збільшення громадян різних країн у складі ПВК "Вагнер"

У СБУ констатували збільшення громадян різних країн у складі ПВК "Вагнер"

Київ • УНН

 • 11266 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. У СБУ констатують, що кількість громадян різних країни, які воюють у складі ПВК "Вагнер", збільшилась. Про це під час брифінгу завив керівник апарату СБУ Ігор Гуськов, передає кореспондент УНН.

"Ми констатуємо, що кількість іноземців (у ПВК "Вагнер" - ред.) та географія країн, звідки вони прибувають, збільшилась. За даними СБУ, є як мінімум два громадянина Сирійської Арабської Республіки, які мають подвійне громадянство, у тому числі і РФ. Також у складі ПВК "Вагнер" є як мінімум 15 громадян Республіки Білорусь, 6 з яких 7 лютого приймали участь у так званому "пригожинському наступі", - розповів Гуськов.

Також, за його словами, у ПВК "Вагнер" є чотири громадянина Республіки Молдова, два громадянина Республіки Казахстан, та по одному з Вірменії та Узбекистану.

"СБУ систематично передає інформацію нашим партнерським спецслужбам щодо участі іноземних громадян у бойових діях на Донбасі та у складі ПВК "Вагнер" у Сирії", – резюмував Гуськов.

Нагадаємо, ідентифіковано понад 200 найманців ПВК "Вагнер".

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