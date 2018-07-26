В СБУ констатировали увеличение граждан различных стран в составе ЧВК "Вагнер"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. В СБУ констатируют, что количество граждан разных страны, воюющих в составе ЧВК "Вагнер", увеличилось. Об этом во время брифинга завил руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов, передает корреспондент УНН.
"Мы констатируем, что количество иностранцев (в ЧВК "Вагнер" - ред.) и география стран, откуда они прибывают, увеличились. По данным СБУ, есть как минимум два гражданина Сирийской Арабской Республики, имеющих двойное гражданство, в том числе и РФ. Также в составе ЧВК "Вагнер" есть как минимум 15 граждан Республики Беларусь, 6 из которых 7 февраля принимали участие в так называемом "пригожинском наступлении", - рассказал Гуськов.
Также, по его словам, в ЧВК "Вагнер" есть четыре гражданина Республики Молдова, два гражданина Республики Казахстан, и по одному из Армении и Узбекистана.
"СБУ систематически передает информацию нашим партнерским спецслужбам об участии иностранных граждан в боевых действиях на Донбассе и в составе ЧВК "Вагнер" в Сирии", - резюмировал Гуськов.
Напомним, идентифицировано более 200 наемников ЧВК "Вагнер".