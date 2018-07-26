Ідентифіковано понад 200 найманців ПВК "Вагнер"

"СБУ ідентифікувало особи 206 найманців ПВК "Вагнер", які безпосередньо брали участь у так званому "пригожинському наступу". Наявні документи свідчать, що не менше 80 найманців загинуло і понад 100 осіб отримали поранення різної важкості", - повідомив представник СБУ.



Він додав, що сьогодні СБУ оприлюднить ці дані на своєму офіційному сайті.



Як повідомляв УНН, Служба безпеки України оприлюднила перехоплення розмов у 2014 році між командиром приватної військової компанії “Вагнер” Дмитра Уткіна з ватажком луганських бойовиків Ігорем Плотницьким. Відповідний звукозапис розміщена на офіційному сайті СБУ.