Ідентифіковано понад 200 найманців ПВК "Вагнер"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. СБУ встановило та ідентифікувало особи 206 найманців ПВК "Вагнер", які безпосередньо брали участь у так званому "пригожинському наступу" у Сирії, коли за різними даними загинуло від декількох десятків до декількох сотень громадян РФ. Про це під час брифінгу завив керівник апарату СБУ Ігор Гуськов, передає кореспондент УНН.
"СБУ ідентифікувало особи 206 найманців ПВК "Вагнер", які безпосередньо брали участь у так званому "пригожинському наступу". Наявні документи свідчать, що не менше 80 найманців загинуло і понад 100 осіб отримали поранення різної важкості", - повідомив представник СБУ.
Він додав, що сьогодні СБУ оприлюднить ці дані на своєму офіційному сайті.
Як повідомляв УНН, Служба безпеки України оприлюднила перехоплення розмов у 2014 році між командиром приватної військової компанії “Вагнер” Дмитра Уткіна з ватажком луганських бойовиків Ігорем Плотницьким. Відповідний звукозапис розміщена на офіційному сайті СБУ.