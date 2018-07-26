Идентифицировано более 200 наемников ЧВК "Вагнер"

"СБУ идентифицировало лица 206 наемников ЧВК "Вагнер", которые непосредственно принимали участие в так называемом "пригожинськом наступлении". Имеющиеся документы свидетельствуют, что не менее 80 наемников погибли и более 100 получили ранения различной тяжести", - сообщил представитель СБУ.



Он добавил, что сегодня СБУ обнародует эти данные на своем официальном сайте.



Как сообщал УНН, Служба безопасности Украины обнародовала перехват разговоров в 2014 году между командиром частной военной компании "Вагнер" Дмитрием Уткиным с главарем луганских боевиков Игорем Плотницким. Соответствующая звукозапись была опубликована на официальном сайте СБУ.