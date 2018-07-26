Идентифицировано более 200 наемников ЧВК "Вагнер"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. СБУ установило и идентифицировало лица 206 наемников ЧВК "Вагнер", которые непосредственно принимали участие в так называемом "пригожинськом наступлении" в Сирии, когда по разным данным погибло от нескольких десятков до нескольких сотен граждан РФ. Об этом во время брифинга завил руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов, передает корреспондент УНН.
"СБУ идентифицировало лица 206 наемников ЧВК "Вагнер", которые непосредственно принимали участие в так называемом "пригожинськом наступлении". Имеющиеся документы свидетельствуют, что не менее 80 наемников погибли и более 100 получили ранения различной тяжести", - сообщил представитель СБУ.
Он добавил, что сегодня СБУ обнародует эти данные на своем официальном сайте.
Как сообщал УНН, Служба безопасности Украины обнародовала перехват разговоров в 2014 году между командиром частной военной компании "Вагнер" Дмитрием Уткиным с главарем луганских боевиков Игорем Плотницким. Соответствующая звукозапись была опубликована на официальном сайте СБУ.