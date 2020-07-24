СБУ посилила безпекові заходи у Києві після подій у Луцьку

ukru
19 березня, 18:42 • 55570 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 106686 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 103731 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 119157 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 125331 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 120838 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 157738 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125217 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124895 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123981 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Зеленський підтвердив свою готовність прийняти повне припинення вогню – Білий дім

Зеленський підтвердив свою готовність прийняти повне припинення вогню – Білий дім

19 березня, 19:17 • 21193 перегляди
Ракети до Patriot, обмін розвідданими, припинення вогню: Білий дім опублікував заяву за результатами розмови Трампа і Зеленського

Ракети до Patriot, обмін розвідданими, припинення вогню: Білий дім опублікував заяву за результатами розмови Трампа і Зеленського

19 березня, 19:38 • 35955 перегляди
"Допоможе розкрити можливий блеф путіна": Мелоні закликала поширити дію 5-ї статті НАТО на Україну

"Допоможе розкрити можливий блеф путіна": Мелоні закликала поширити дію 5-ї статті НАТО на Україну

19 березня, 20:18 • 40731 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

01:00 • 43545 перегляди
Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

03:17 • 18376 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 99360 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 104750 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 91267 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 157738 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 119240 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 55239 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 62489 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 108721 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 126848 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 126155 перегляди
Актуальне
СБУ посилила безпекові заходи у Києві після подій у Луцьку

СБУ посилила безпекові заходи у Києві після подій у Луцьку

Київ • УНН

 • 12635 перегляди

КИЇВ. 24 липня. УНН. Служба безпеки України посилила безпекові заходи у Києві після подій у Луцьку, де днями був захоплений автобус із заручниками. Про це повідомили у пресцентрі СБУ, передає УНН.

Як вказано, СБУ вживає всіх необхідних заходів для збереження спокою та порядку як у Києві, так і в інших регіонах країни. Начальник київського міського та обласного управління СБУ полковник Олег Головаш повідомив, що відбувається постійна координація між Службою, колегами з інших правоохоронних органів і місцевою владою.

"Звісно, ми звертаємо особливу увагу на безпекову ситуацію в столичному регіоні незалежно від заяв будь-яких політичних сил чи представників місцевої влади. Адже саме в Києві розташовано багато стратегічних об’єктів. Тож посилений контроль над безпековою ситуацією в столиці є звичним явищем для силових органів. Відбувається конструктивна співпраця", - зазначив він.

За його словами, після подій у Луцьку Координаційна група Антитерористичного центру при Головному управлінні СБУ в Києві та області рекомендувала керівництву АТЦ встановити підвищений "жовтий" рівень терористичних загроз у регіоні.

Крім того, як вказано, вирішено запровадити посилений графік чергувань особового складу правоохоронних органів столичного регіону.

"Основні зусилля зосереджено на запобіганні терористичній діяльності в місцях масового перебування людей, а також на посиленні безпеки об’єктів можливих терористичних посягань", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 21 липня вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками

Як стало відомо, він зателефонував о 9:25 у поліцію, представився ім’ям Максим Плохой. Пізніше Геращенко назвав ім'я підозрюваного. Ним виявився Максим Кривош

Із терористом велися довгі переговори, участь в яких, зокрема, прийняв і Президент Зеленський. Глава держави навіть виконав вимогу "луцького терориста", і записав відеозвернення.

Невдовзі після цього правоохоронцям нарешті вдалося звільнити всіх заручників. Вони виявилися живими та неушкодженими. А Максима Кривоша в результаті спецоперації затримала поліція.

22 липня Кривошу повідомили про підозру за чотирма статтями. А учора, 23 липня, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також нагадаємо, київська поліція посилила заходи безпеки на вулицях міста. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32