СБУ посилила безпекові заходи у Києві після подій у Луцьку
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Служба безпеки України посилила безпекові заходи у Києві після подій у Луцьку, де днями був захоплений автобус із заручниками. Про це повідомили у пресцентрі СБУ, передає УНН.
Як вказано, СБУ вживає всіх необхідних заходів для збереження спокою та порядку як у Києві, так і в інших регіонах країни. Начальник київського міського та обласного управління СБУ полковник Олег Головаш повідомив, що відбувається постійна координація між Службою, колегами з інших правоохоронних органів і місцевою владою.
"Звісно, ми звертаємо особливу увагу на безпекову ситуацію в столичному регіоні незалежно від заяв будь-яких політичних сил чи представників місцевої влади. Адже саме в Києві розташовано багато стратегічних об’єктів. Тож посилений контроль над безпековою ситуацією в столиці є звичним явищем для силових органів. Відбувається конструктивна співпраця", - зазначив він.
За його словами, після подій у Луцьку Координаційна група Антитерористичного центру при Головному управлінні СБУ в Києві та області рекомендувала керівництву АТЦ встановити підвищений "жовтий" рівень терористичних загроз у регіоні.
Крім того, як вказано, вирішено запровадити посилений графік чергувань особового складу правоохоронних органів столичного регіону.
"Основні зусилля зосереджено на запобіганні терористичній діяльності в місцях масового перебування людей, а також на посиленні безпеки об’єктів можливих терористичних посягань", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 21 липня вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками.
Як стало відомо, він зателефонував о 9:25 у поліцію, представився ім’ям Максим Плохой. Пізніше Геращенко назвав ім'я підозрюваного. Ним виявився Максим Кривош.
Із терористом велися довгі переговори, участь в яких, зокрема, прийняв і Президент Зеленський. Глава держави навіть виконав вимогу "луцького терориста", і записав відеозвернення.
Невдовзі після цього правоохоронцям нарешті вдалося звільнити всіх заручників. Вони виявилися живими та неушкодженими. А Максима Кривоша в результаті спецоперації затримала поліція.
22 липня Кривошу повідомили про підозру за чотирма статтями. А учора, 23 липня, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Також нагадаємо, київська поліція посилила заходи безпеки на вулицях міста.