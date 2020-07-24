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СБУ усилила безопасностные мероприятия в Киеве после событий в Луцке

СБУ усилила безопасностные мероприятия в Киеве после событий в Луцке

Киев  •  УНН

 • 12630 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. Служба безопасности Украины усилила безопасностные мероприятия в Киеве после событий в Луцке, где на днях был захвачен автобус с заложниками. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, передает УНН.

Как указано, СБУ принимает все необходимые меры для сохранения спокойствия и порядка как в Киеве, так и в других регионах страны. Начальник киевского городского и областного управления СБУ полковник Олег Головаш сообщил, что происходит постоянная координация между Службой, коллегами из других правоохранительных органов и местной властью.

"Конечно, мы обращаем особое внимание на безопасность в столичном регионе независимо от заявлений любых политических сил или представителей местной власти. Ведь именно в Киеве находится много стратегических объектов. Поэтому усиленный контроль над безопасностной ситуацией в столице является обычным явлением для силовых органов. Происходит конструктивное сотрудничество", - отметил он.

По его словам, после событий в Луцке Координационная группа Антитеррористического центра при Главном управлении СБУ в Киеве и области рекомендовала руководству АТЦ установить повышенный "желтый" уровень террористических угроз в регионе.

Кроме того, как указано, решено ввести усиленный график дежурств личного состава правоохранительных органов столичного региона.

"Основные усилия сосредоточены на предотвращении террористической деятельности в местах массового пребывания людей, а также на усилении безопасности объектов возможных террористических посягательств", - говорится в сообщении.

Напомним, 21 июля утром в центре Луцка мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками.

Как стало известно, он позвонил в 9:25 в полицию, представился именем Максим Плохой. Позже Геращенко назвал имя подозреваемого. Им оказался Максим Кривош.

С террористом велись долгие переговоры, участие в которых, в частности, принял и Президент Зеленский. Глава государства также выполнил требование "луцкого террориста", и записал видеообращение.

Вскоре после этого правоохранителям наконец удалось освободить всех заложников. Они оказались живыми и невредимыми. А Максима Кривоша в результате спецоперации задержала полиция.

22 июля Кривошу сообщили о подозрении по четырем статьям. А вчера, 23 июля, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Также напомним, киевская полиция усилила меры безопасности на улицах города.

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