СБУ отримала від поліції матеріали справи Гандзюк
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Служба безпеки України отримала від Національної поліції матеріали кримінального провадження щодо вбивства активістки Катерини Гандзюк. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив голова СБУ Василь Грицак, передає кореспондент УНН.
“Ми отримали кримінальне провадження. Воно об’єднано з тим кримінальним провадженням, яке було у нас щодо організатора цього злочину... Ми робимо все, щоб внести ясність у цю справу. Як тільки буде нова інформація, ми одразу її повідомимо”, — сказав Грицак.
Як раніше інформував УНН, Катерину Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня. Це сталося поблизу її будинку у Херсоні. Активістка потрапила до лікарні з опіками III-II ступеня рук, тулуба, обличчя, голови, пошкодження правого ока. Всього опіками було пошкоджено близько 30% тіла. Нападник вилив на неї близько літра розчину. Спочатку Гандзюк лікували у Херсоні, однак згодом її перевезли у київський опіковий центр. Загалом вона перенесла 11 операцій.
Однак Гандзюк не пережила нападу. У неділю, 4 листопада, на Facebook-сторінці “Хто замовив Катю Гандзюк” повідомили про смерть активістки.
Цю інформацію підтвердили і в поліції.
За словами активістів, причиною смерті стала поліорганна недостатність і хімічні опіки.
Після смерті Гандзюк світова спільнота закликала знайти та притягти до відповідальності винних. Зокрема, із закликами виступили Канада, Німеччина, США.
Відразу після інциденту злочин кваліфікували як “хуліганство”, а згодом провадження перекваліфікували на “умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю”. Після смерті Гандзюк справа розслідується як “умисне вбивство”. Поліція передала кримінальне провадження у справі Катерини Гандзюк до СБУ.
У замаху наразі обвинувачуються п’ять осіб: Сергій Торбін, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, В’ячеслав Вишневський і Микита Грабчук. Усі вони є учасниками АТО. Спершу був затриманий і Микола Новіков. Однак невдовзі органи досудового розслідування припинили кримінальне провадження стосовно нього. Водночас замовника слідство поки не назвало.